Koga ćemo poslati na Eurosong? U tijeku su zadnje pripreme za polufinalne večeri Dore

Nekima je favorit Magazin, neki najviše potencijala vide u neobičnoj pjesmi grupe Ogenj, a mnogo pozornosti privukao je i mladi Marko Bošnjak. I to su samo neka od imena koja se bore za pobjedu na Dori. Tko trenutačno stoji najbolje na kladionicama te kako su se glazbenici pripremali proteklih tjedana za ovo glazbeno natjecanje, donosi naša Julija Bačić Barać za In magazin.

Kladionice trenutno najveću šansu za pobjedu na Dori daju grupi Magazin.

''Dat ćemo sve od sebe, samouvjereni smo. Virujemo u sebe, glupo je reći idemo na Doru, a ne očekujemo pobjedu'', kažu iz Magazina.

Osim raskošnog vokala u polufinalu Dore Lorena Bućan pokazat će i da je mnogo radila na scenskom nastupu.

''Pa mislim po pjesmi se već može čut da to ne može biti statično, da ne mogu stajati i od početka do kraja mirovati, to ću vam jedino otkriti'', govori.

Među favoritima kako kažu kladionice je i koprivnička folk-punk grupa Ogenj.

''Ja mislim da je to zato jer se dešava ono u što vjerujemo jer ako je bend iskren i fura vsoju furku, kad tad te treba prepoznati i trending i nacija'', govori Tomislav Mihac Kovačić.

Njih je među svoje favorite na ovogodišnjoj Dori uvrstio i Baby Lasagna.

''Marko Bošnjak, Ogenj, Lelek ali vidjet ćemo još nastupe, nastup je velik dio toga'', otkrio je Lasagna.

Show na pozornici u drugoj polufinalnoj večeri priprema i mladi Marko Bošnjak.

''Mislim da smo nakon prošle godine shvatili da na Doru treba ići s tim nekim pjesmama koje su malo tvrđe i agresivnije pošto treba postići dobar rezultat, tako da mislim da je ideja da je prošao period balkanskih balada i da treba ići s nekim show kaosom'', govori Marko Bošnjak.

Velika pozornica Eurosonga njegov je životni je san.

''Uvijek sam sebe zamišljao na toj pozornici tako da mi je to jedan od najvećih životnih ciljeva i neću stat dok ga ne ostvarim'', poručio je Marko Bošnjak.

A po peti put na Doru stiže Luka Nižetić s pjesmom "Južina".

''Nije stvar uopće hoćemo pobjediti ili nećemo, to nije u

mojoj moći nego to da nastup napravim najbolje što mogu, a ako se pobjeda dogodi super, cirkus ide dalje'', zaključio je Luka Nižetić.

Ponovno će na pozornici Dore zapjevati i Marin Jurić Čivro i to pjesmu koju mu je napisao Ivan Dečak.

''Znam koje su moje zadaće tamo, znači ništa mi nije iznenađenje ali idemo tamo pobjediti'', poručio je Marin Jurić Čivro.

Neki pjevaju na engleskom, neki na hrvatskom, a Jelena Radan za odlazak na Eurosong borit će se s pjesmom na francuskom.

Među 24 kandidata koji se natječu za pobjedu na Dori ima i influencera i profesora.

''Da se nije dogodio Monopol sigurno se ne bi prijavio, bez dobre pjesme nemaš što raditi na takvom natjecanju'', poručio je IVXN.

Na glasove svojih učenika računa profesor informatike Petar Brkljačić.

''Vjerujem da će ljudi preopoznati to što sam napravio i odvesti me na Eurosong'', zaključio je Petar Brkljača.

Tko će nas predstavljati na Eurosongu u Švicarskoj saznat ćemo u nedjelju. Nadamo se samo nekom dostojnom nasljedniku sjajnog Baby lasagne.

