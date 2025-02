Glumac kojeg regija obožava sve je rasplakao objavom koju je posvetio sinu i supruzi

Andrija Milošević oduševio je pratitelje objavom na društvenim mrežama koju je posvetio sinu Relji.

Glumac Andrija Milošević ima velik razlog za slavlje, a važan dan u svojoj obitelji obilježio je i emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Posvetio ju je supruzi Aleksandri i sinu Relji, koji je proslavio treći rođendan.

"Zvala si me. Pitam zašto? 'Postat ćeš tata', rekla si. Vrisnem u sebi, probudim Boga, on je znao. Zamijeni mi glavu. Umiri srce. Razvedri dušu. Odjednom ozeleni rijeka. Šuma postane plava. Ozdravi zrak. Usidri se sunce. Pokrije me nebo. Čekam mjesec. Čim izađe, da mu kažem, pa da pustim vatromete, da obasjam sva svoja i tvoja vremena. Vidim te onakvu kakva ćeš biti, ljubičice s korijenom hrasta. Ti si svitac, priroda te nosi oko vrata, ali samo kada želi ostaviti dojam. Nikada ti ovu radosnu vijest neću zaboraviti'', napisao je uz fotografiju supruge i sina pa dodao:

''Sine, ovo sam napisao tvojoj mami kada mi je rekla da ćeš doći. Sretan ti treći rođendan!''

Odmah su mu se javili pratitelji:

''Pa predivno'', ''Da li si mogao realnije i iskrenije'', ''Kako je ovo divno. Neka je zdrav i sretan, i vi s njim'', ''Da je više ovakvih ljudi'', ''Suze su mi potekle niz lice, predivno.''

Inače, ovaj se par upoznao u beogradskom kazalištu Boško Buha, u kojem su oboje radili.

''Mi smo se sretali i surađivali i prije nego što smo emotivno ušli u odnos i nas dvoje stvarno dobro funkcioniramo. Imali smo taj jedan veliki test, snimali smo seriju gdje smo glumili bračni par, serija se snimala 10, 11 mjeseci, a snimajući dan traje 12 sati, što znači da se mi probudimo, odemo zajedno na set, vratimo se poslije tog seta kući i cijeli dan smo zajedno, ali ni u jednom trenutku ne mogu reći da je došlo do neke vrste prezasićenja nekog, jao, ne mogu više i doma i ovdje'', otkrila je Aleksandra nedavno za naš IN magazin.

In Magazin: Aleksandra Tomić i Andrija Milošević - 8 Foto: In Magazin

