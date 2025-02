Partnerica Andrije Miloševića otkrila tajnu njegovih urnebesnih videa na društvenim mrežama!

Oni su idealni glumački, ali i bračni partneri. Ona tvrdi da je protuotrov za njegove viceve, a on je uživa stavljati u glavnu ulogu na svojim društvenim mrežama. Andrija Milošević i Aleksandra Tomić u Zagreb su stigli sa svojom najpopularnijom predstavom o crticama iz bračnog života. Kako funkcioniraju na sceni i izvan nje, koja ja tajna bračne sreće te čime Andrija izluđuje suprugu, otkrili su našoj Aleksandri Keresman.

Od braka na sceni do braka u stvarnom životu.

Andriju i Aleksandru kazalište je spojilo, i to u, čini se, idealan tandem, koji vješto prelijeva privatno u poslovno i obrnuto. Na sceni zagrebačkog SC-a, s kolegama su odigrali svoju najizvođeniju predstavu ''Šećer je sitan osim kad je kocka'', koji se bavi upravo njima dobro poznatim bračnim izazovima.

''Mislim da ne postoji osoba koja je pogledala predstavu a da se nije pronašla u nekoj od situacija kroz koje prolaze naši junaci'', govori Aleksandra Tomić.

''Ljudi vole, vide mene i Sandru zajedno da vide kako to funkcionira i vjerojatno to uspoređuju i ovako u privatnom životu'', dodaje Andrija Milošević.

U kojem je čak i maleni Relja već punokrvni kazalištarac.

''Mi njega redovno dovodimo u kazalište i on je s nama pred predstavu, već je upućen u svjetlo, ton, zna kako stvari rade, jede rekvizitu, zna da dolazi publika'', priča Aleksandra koja ovaj popularni naslov ima priliku gledati već više od 6 godina, što znači da ga glumci imaju u malom prstu. Kako na sceni tako i u privatnom životu.

''Mi smo se sretali i surađivali i prije nego što smo emotivno ušli u odnos i nas dvoje stvarno dobro funkcioniramo. Imali smo taj jedan veliki test, snimali smo seriju gdje smo glumili bračni par, serija se snimala 10, 11 mjeseci, a snimajući dan traje 12 sati što znači da se mi probudimo, odemo zajedno na set vratimo se poslije tog seta kući i cijeli dan smo zajedno ali niti u jednom trenutku ne mogu reći da je došlo do neke vrste prezasićenja nekog, jao ne mogu više i doma i ovdje'', otkrila je Aleksandra.

Najveća tajna uspješnog braka, kažu, zapravo je vrlo jednostavna, ali katkad i glumcima izazovna.

''Naučiti komunicirati je iz mog iskustva osnova svakog odnosa, a naročito partnerskog odnosa zaista mislim da je gomila odnosa i brakova završena jer ljudi nisu naučili da iskomuniciraju'', dodala je Aleksandra.

Dodatni začin zasigurno je smisao za humor. Njihova je dinamika jedan od glavnih razloga smijeha na društvenim mrežama. Posebno jer je Aleksandra glavni lik njegovih videa.

''Ona beskrajno uživa, uživa u tome nestvarno što se da vidjet'', govori Andrija.

''Suštinski sve je na prepad, jedino se dogodi da me uhvati u nekom lošem svjetlu gdje sam se tek probudila, ne ličim na ništa i onda kažem nemoj sada molim te'', priča Aleksandra.

''Iznenadi me u najboljem mogućem momentu za mene. Iskreno se ne nasmijem u većini slučajeva. U ovim našim situacijama najčešće se stvarno ne smijem ma da, Andrija mene nasmije u nekim drugim našim formama ali za te njegove viceve sam stvarno protuotrov, odbija se od mene'',priznaje Aleksandra.

Publiku zato oboje nasmijavaju bez problema..

''Ta salva radosti, pozitivne energije upućene od publike nama i to kako mi uzvraćamo publici je nešto nestvarno, zaista je bilo spektakularno'', zaključio je Andrija Milošević.

Zato se predstava ''Šećer je sitan osim kad je kocka'' vraća u zagrebački Studentski centar već 25. i 26. travnja ove godine.

