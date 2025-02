Favorita Dore uskoro ćemo gledati u showu Nove TV, prisjetio se rodnog kraja: ''Nažalost...''

Marko Bošnjak natjecatelj je nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Na Novoj TV uskoro kreće nova sezona showa ''Tvoje live zvuči poznato, a itekako poznato lice koje će se natjecati je naš mladi pjevač Marko Bošnjak.

Uoči emitiranja, za naš portal otkrio je kako se odlučio na ovaj pothvat i kako je u isto vrijeme uskladio pripreme za Doru 2025.

Marko Bošnjak - 4 Foto: Nova TV

Je li bez razmišljanja pristao na sudjelovanje u showu?

''Trebao mi je određeni period da se dogovorim sam sa sobom. Razmišljao sam jesam li spreman posvetiti toliko vremena i energije jednom zahtjevnom showu poput ovog. No, odlučio sam se fokusirati na zabavu i super iskustvo koje mi sudjelovanje može donijeti'', rekao nam je.

Prošle sezone je gledao, a izdvojio je i neke koji su ga se najviše dojmili.

''Super mi je bio Damir Kedžo s nastupom kada je interpretirao Vesnu Zmijanac. Taj mi je nastup bio fantastičan. U prošloj sezoni mi je bila zanimljiva i Marija Kolb kao Ilan Kabiljo.''

Iznenadit ćete se kad vidite u koga bi se on volio transformirati.

''Volio bih se transformirati u Miley Cyrus jer se mogu poistovjetiti s njom. Bila je dječja Disney zvijezda, a onda je prošla kroz ogromnu transformaciju u osobu kakvu danas poznajemo, što je šokiralo mnoge ljude. Mislim da bih se mogao povezati s njezinim vokalom i energijom.''

Hoćete li pratiti novu sezonu ''Tvoje lice zvuči poznato''? Da, jedva čekam!

Ne, nije moj tip zabave Da, jedva čekam!

Ne, nije moj tip zabave Ukupno glasova:

Točke u showu nisu nimalo lake, a što je njemu najveći izazov: pjevanje, plesanje, kostim, imitacija?

''Zapravo, najzahtjevnija je kombinacija svih tih elemenata. Da je samo jedan aspekt u pitanju, bilo bi puno lakše. No, kada se sve spoji – pjevanje, ples, kostim i imitacija – izazov je sve to objediniti tako da svaki dio bude odrađen jednako kvalitetno.''

Kakva je konkurencija, grizu li svi za pobjedu?

''Mislim da još uvijek ne gledamo jedni na druge kao na konkurenciju. Svi smo prijateljski nastrojeni. Ne osjećam da je netko izrazito ambiciozan do te mjere da bi bilo natjecateljske napetosti. Svi smo ovdje s dobrim namjerama i međusobno se podržavamo.''

''Atmosfera na snimanjima je prekrasna. Nakon svake epizode često odemo na piće ili večeru, trudimo se povezati i vjerujem da će nam ove veze ostati i nakon showa.''

Marko Bošnjak - 9 Foto: PR

Pred njim je i važna večer, nastup na Dori s pjesmom ''Poison Cake'' s kojom je veliki favorit za pobjedu. Uspijeva li uskladiti obveze?

''Teško je, ali uspijevam! Dosta mi je otežano sudjelovanje u oba projekta istovremeno, no uz dobru organizaciju sve se može. Kada nešto stvarno želiš, pronađeš način da to i ostvariš. Ja zaista želim biti dio i jednog i drugog projekta, i mislim da zasad uspješno balansiram obaveze.''

Osjeća li pritisak pred nastup zbog toga što je favorit?

''Ne baš. Više to doživljavam kao odgovornost koju moram opravdati svim ljudima koji me smatraju favoritom. Ne stvara mi pritisak, već me motivira da dam najbolje od sebe.''

Pitali smo ga i što bi napravio kad bi se dogodilo pravo čudo, da odnese pobjedu i na Dori i u ''Tvoje lice zvuči poznato''.

''Prvo bih si čestitao! Definitivno bih se volio negdje zaputiti na tjedan dana bez interneta, bez ljudi i bez obaveza, kako bih mogao procesuirati sve što se dogodilo.''

Iz godine u godinu uspješno se probija na sceni, a vjeran je svom stilu koji podsjeća na svjetske izvođače. Gdje pronalazi inspiraciju, ima li uzore?

''Najviše inspiracije pronalazim unutar sebe i svojih osjećaja. Ne volim se previše referirati na ono što već postoji, nego uvijek težim autentičnosti. Naravno, inspiriraju me i neki izvođači koje ćete možda vidjeti i u showu.''

Marko Bošnjak - 7 Foto: PR

Obzirom na karijeru koja mu je u usponu, gdje se vidi za desetak godina?

''Vidim se kako i dalje stvaram glazbu i aktivno djelujem na sceni. Volio bih se dodatno razviti u smjeru produkcije i vokalnog mentorstva, kako bih mogao pomoći i drugima da ostvare svoje snove.''

U glazbi danas ima pregršt konkurencije, ali on uspješno isplovljava u moru izvođača, u čemu je njegova tajna?

''Mislim da nije teško ako radiš nešto što je autentično i iskreno. Svatko ima svoju publiku i vjerujem da za svakoga postoji mjesto pod zvijezdama. Nemam neku posebnu tajnu osim toga da slušam svoju intuiciju i radim ono što osjećam, a to se do sada pokazalo uspješnim.''

Marko je rođen u Rami, općini u Bosni i Hercegovini. Odlazi li tamo i sada?

''Povremeno, kao i većina ljudi iz tog kraja. Najčešće odem za blagdane poput Božića, da obiđem obitelj i prijatelje. Nažalost, mnogo ljudi je odselilo iz tog kraja, pa se svi sretnemo tek za velike blagdane.''

Kako tamošnja sredina reagira na njegov uspjeh u Hrvatskoj?

''Ima onih koji me vole, ima onih koji me ne vole. Ja za sebe mislim da sam fenomenalan!''

Sanja li o inozemnoj karijeri?

''To mi je uvijek bio glavni cilj. Nikada se nisam htio fokusirati samo na jednu državu ili regiju. Znam da me u budućnosti čeka nešto veliko, i ne planiram stati dok ne ostvarim barem europsku karijeru'', zaključuje.

A mi mu želimo svu sreću!

Marko Bošnjak - 1 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Osim Marka, u ''Tvoje lice zvuči poznato'' natječe se i pjevačica Stela Rade. Intervju s njom pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Supruga markantnog pjevača koji s Thompsonom ima hit pokazala što on radi nakon velikog uspjeha!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Danijela Martinović pohvalila se romantičnom gestom svog partnera: ''On me voli na svoj način''

Pogledaji ovo Celebrity Tko su drag-kraljice koje su velike favoritkinje za pobjedu na srpskom izboru za Eurosong?

Pogledaji ovo Celebrity Svećenik koji je zvijezda na društvenim mrežama hvali pjevačicu koju ćemo čuti na Dori

Pogledaji ovo Celebrity Društvenim mrežama kruži video Kebine kćeri na srpskom izboru za Eurosong, ovo je razlog

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte prve srpske finaliste za Euroviziju, njih osmero prošlo je dalje!