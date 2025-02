Društvenim mrežama kruži video Kebine kćeri na srpskom izboru za Eurosong, ovo je razlog

Nataša Kojić prije nastupa na srpskom izboru pjesme za Eurosong izbjegla je novinare, a zatim su je uhvatili kako sjedi potpuno sama u backastageu.

U Beogradu je održano prvo polufinale srpskog izbora za pjesmu za Eurosong - ''Pesma za Euroviziju 2025''. Među kandidatima našla se i kći Dragana Kojića Kebe, Nataša Kojić, piše Blic.

Kako pišu srpski mediji, ona se jedina nije pojavila pred kamerama prije nastupa. Kebina kći vješto je izbjegla novinare, a na nastup je došla u pratnji oca.

Nataša Kojić, Dragan Kojić Keba Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Gledatelji ispred malih ekrana tek su je imali priliku vidjeti na pozornici kada je izvela pjesmu ''Up and Down''. Nosila je kratku haljinu koju je iskombinirala s kravatom.

Njezin nastup zasjenilo je nešto drugo. Naime, Nataša je u backstageu sjedila potpuno sama. Video se proširio društvenim mrežama.

''Dođe mi da odem na RTS i sjednem kraj ne'', ''Aaa jadna, diže zastavicu kako bi netko vidio na koji broj treba glasati za nju. Šaljem SMS koliko mi je žao što nema nikoga'', dio je komentara.

Inače, Kojina kći nije prošla u finale glazbenog natjecanja, a već je ranije dva puta pokušala otići na Eurosong. Više o tome pročitajte OVDJE.

