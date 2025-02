Ruben Van Gucht prisjetio se svadbe s Blankom Vlašić, zauvijek će ovo pamtiti: ''Samo mi!''

Ruben Van Gucht prisjetio se detalja sa svadbe s Blankom Vlašić, evo što je podijelio.

Belgijski novinar Ruben Van Gucht svojom Instagram pričom zaintrigirao je pratitelje.

Podijelio je snimku na kojoj ljubi svog ljubimca psa i napisao ''Samo mi'', no brojni su primijetili nešto drugo.

U pozadini je stavio da svira pjesma ''Who You Love'' Johna Mayera i Katy Perry. Naime, riječ je o pjesmi uz koju su Ruben i Blanka Vlašić plesali svoj prvi ples na vjenčanju. Sportski novinar je to otkrio tijekom gostovanja u jednoj radijskoj emisiji.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Njegovu priču pogledajte OVDJE.

Zanimljivo je da na njihovom vjenčanju nisu bili Rubenovi roditelji. Zašto, pogledajte OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Nakon priznanja o otvorenom braku par se našao u središtu pažnje javnosti, a nedavno je Ruben bio u Splitu. Na društvenim mrežama objavio je video na kojemu se nalazi u parku sa sinom Mondom i Blankom.

Više o skandalu o otvorenom braku čitajte OVDJE.

Ruben je Blanki nedavno posvetio objavu na društvenim mrežama, više o tome pročitajte OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

A gdje je Blanka nedavno snimljena, saznajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Veliko slavlje u domu Livajinih! Sretna mama Iris podijelila je fotke: ''Mamino!''

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Seve još čuva ovaj modni detalj iz spota za pjesmu ''Djevojka sa sela'' iz davne 1998.!

Pogledaji ovo Celebrity Damir Kedžo objavio rijetku fotku s mamom, ne živi u Hrvatskoj, a zna se i čime se bavi!

Pogledaji ovo Celebrity Poznata plavuša dobila je bebu u 52. godini, a sad ju je prvi put pokazala u javnosti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prisjetite se svih predstavnika Srbije na Euroviziji, čiji vam je nastup bio najbolji?

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Dvornik šokirala izgledom lica nakon što se podvrgnula zahvatu: "Ovo je super kako je izgledalo prvi dan..."