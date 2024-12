Blankin muž priznao da njegovi roditelji nisu bili na njihovu vjenčanju, razlog je pomalo bizaran: ''Prekinuo sam tad...''

Suprug Blanke Vlašić ne prestaje šokirati javnost svojim izjavama o njihovu braku. Sada je otkrio da na njihovoj svadbi nisu bili njegovi roditelji.

Belgijski novinar Ruben van Gucht nedavno je šokirao javnost kada je otkrio da on i Blanka Vlašić imaju otvoreni brak, a sada je ponovno pričao o detaljima iz njihova privatnog života.

Naime, Ruben je gostovao u emisiji ''Radio 2 Weekwatchers'' te priznao da njegovi roditelji nisu bili na vjenčanju njega i Blanke.

"Svibanj 2022., za mnoge je ovo došlo iz vedra neba. Iznenada se saznalo da sam oženjen. Mnogima je to bilo kao grom iz vedra neba. To je ionako bilo vjenčanje s nekoliko prijatelja. Moji roditelji nisu ni bili ondje. Bilo je to vrlo turbulentno razdoblje za mene. Nedugo prije toga prekinuo sam sa svojom prvom ženom. I za njih je to bio emocionalni rollercoaster", otkrio je Ruben.

Objasnio je i da su oni tada tugovali zbog njegova propalog prvog braka.

"Nisam ih htio uvlačiti u neku novu priču. To me navelo da pomislim da je to sigurnije za njih, zapravo su još tugovali zbog mog rastanka od prethodne partnerice. Ako smijem tako reći. Mislim da sam u tom trenutku išao malo prebrzo u životu", dodao je.

Nedavno je priznao i da se i dalje čuje s bivšom suprugom Laurence Van Tongerloo. Par je bio u braku sedam godina, a razveli su se 2021. Kao razlog kraja ljubavi Ruben je naveo posvećenost poslu.

