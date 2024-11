Tko je bivša žena muža Blanke Vlašić? U brutalno iskrenom intervjuu priznao je da je i dalje u kontaktu s njom

Belgijski novinar iznio je brojne detalje iz braka s Blankom Vlašić. Između ostalog, priznao je da je i dalje u kontaktu s bivšom suprugom, Laurence Van Tangerloo.

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gacht našao su u centru pažnje javosti nakon što je otkrio da on i supruga, Blanka Vlašić, imaju otvorenu vezu. Osim toga priznao je i da se čuje s bivšom suprugom, Laurence Van Tongerloo.

"Izašao sam iz te veze s idejom da sam slobodan čovjek. Odbacio sam sve i rekao: 'Idem živjeti i vidjeti gdje ću završiti.' Klasični obrazac veze nije bio za mene. Pokušao sam, ali nije uspjelo. Ako više voliš biti s nekim tko radi od devet do pet, tko vikendom ide s djecom na more, onda ja nisam taj. Onda trebaš otići. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja'', rekao je o Laurence koja je inače influncerica i aktivistica za prava životinja.

Par je bio sedam godinu u braku, a razveli su se 2021. godine. Kao razlog kraja ljubavi Ruben je naveo posvećenost poslu.

Laurence je također osnivačica društvene platforme PlanetLolo, koja je usmjerena na ljubitelje životinja. Tamo često objavljuje fotografije iz prirode te one sa životinjama. U opisu na Instagramu stoji joj i da je autorica knjige ''Snoep dog''.

Sve detalje o šokantnom intervjuu o braku s Blankom Vlašić pročitajte OVDJE.

Ovo sve prisjetilo nas je na skandal iz lipnja, a više o tome čitajte OVDJE.

