Sjećate li se ove pobjednice našeg Supertalenta? Hrvati su plakali zbog njezine životne priče, a sad se natjecala u srpskom showu!

Anatacha je imala samo 18 godina kada je preko noći postala zvijezda i pobijedila u Supertalentu. Sada se natjecala u još jednom glazbenom showu, ali u Srbiji.

Anatachu Filimone Kević Zandamelu gledatelji ispred malih ekrana upoznali su 2021. godine kada je srca brojnih osvojila u Supertalentu. Ta lijepa djevojka sada je zapjevala u srpskom glazbenom showu ''IDJ show''.

''Sudjelovala sam u 'Supertalent Hrvatska' i pobijedila'', predstavila se na audiciji pa je žiriju - Nataši Bekvalac, Relji Popoviću i Darku Dimitrovu - otpjevala pjesmu ''Gram emocija''. Prvo nije prošla dalje, ali se onda ipak vratila u natjecanje. Prošla je nekoliko različitih faza glazbenog natjecanja, ali je onda ponovno ispala i nije uspjela izboriti mjesto u top 12. U posljednjoj emisiji pjevala je pjesmu Ilme Karahmet ''Netko nije''.

''Znaš i sama kakve su ti bile prve audicije, ali zbog ovog mijenjam sliku o tebi. Pravo si iznenađenje i opravdala si svoj povratak u show'', rekao joj je Darko.

''Ovo smo očekivali od početka, tako da dobro došla na početak'', Rekao joj je Relja.

Inače, Anatacha je imala samo 18 godina kada je bila na Supertalentu, a sve je osvojila pjesmom "I'll Never Love Again" iz filma "Zvijezda je rođena". Već na audicijskom nastupu njezin talent prepoznala je Martina Tomčić, koja joj je dala zlatni gumb, a Anatacha je preko noći postala prava zvijezda.

Svojom je izvedbom natjerala i suze na oči žiriju, publici, ali i ljudima iza kamera, a tužnom životnom pričom rasplakala je cijelu Hrvatsku.

"Ja sam umorna što sve moram sama. Moj život u Drnišu nije bio dobar ni tijekom djetinjstva ni sada. Imala sam mnogo loših trenutaka, bila sam maltretirana u osnovnoj i srednjoj školi zato što sam drukčija i imam drukčiju kosu", ispričala je tada Anatacha, koja dolazi iz nesložne obitelji i s roditeljima nema dobar odnos, ali joj je zato sestra sve na svijetu. S 15 godina, otkrila je tada, trebala je završiti u domu za nezbrinutu djecu.

U finalu showa pjevala je pjesmu "My Kind of Love" pjevačice Emeli Sandé, a pred sam kraj nastupa dogodila joj se greškica zbog koje se na pozornici rasplakala, no brzo su je utješili voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin.

Nakon pobjede u Supertalentu u velikom intervjuu ispričala nam je svoje dojmove.

"Pobjeda u Supertalentu nešto je najljepše što mi se dogodilo u životu. Osjećaj je fenomenalan. Kad su rekli moje ime, steglo me srcu i natjeralo da sve izbacim iz sebe. Samo mi je film cijelog mog života proletio kroz glavu i toliko sam ponosna na sebe. Mislila sam da će pobjedu odnijeti jedna od dvije konkurentice jer su zbilja zaslužile. Nisam očekivala da ću to biti ja", priznala nam je 2021. godine.

Kao pobjednici, pripala joj je nagrada u iznosu od 200 tisuća kuna, a Anatacha nam je rekla da će dobro promisliti što će s učiniti s novcem.

"Novac od pobjede jako mi puno znači. Iskreno, ne znam na što ću ga potrošiti jer ima toliko toga što mi treba u životu, pa ću pametno promisliti o tome", ispričala je ranije.

Detalje intervjua pročitajte OVDJE.

