Ida Prester sasvim iskreno o ljubavnoj prošlosti: ''Bila sam s puno gejeva, može to o meni dosta govoriti...''

Ida Prester priznala je da je pjesma ''Moj dečko je gej'' inspirirana stvarnim događajem. Otkrila je i da su joj neke stvari u ljubavnom odnosu ostavile velike traume.

Glazbenica i voditeljica Ida Prester gostovala je u podcastu "Samo Laka", koji vodi njezin kolega Elvir Laković Laka. Ondje je otkrila da ju je za pjesmu "Moj dečko je gej" inspirirao bivši dečko koji je stvarno bio gej.

''Bila sam s puno gejeva, pa sigurno barem tri-četiri koji su kroz vezu sa mnom shvatili da su gej. Može to o meni dosta govoriti. Možda sam ih baš ja usmjerila. Ovaj dečko kojem je posvećena pjesma 'Moj dečko je gej' mi je i dandanas zahvalan. Rekao mi je: 'Kako si ti to znala?' Pazite, ja sam napisala pjesmu i on je tek osam godina nakon toga shvatio da je stvarno gej. Ali u super smo odnosima'', ispričala je Ida.

Otkrila je i da joj je to bila velika trauma i udar na ego.

''Kreneš s nekim u koga si zaljubljena, on je kao zaljubljen u tebe. Ti onda napišeš pjesmu i riješiš se te traume. Kasnije su mi se počeli javljati ljudi s istim pričama. Skoro svaka žena imala je neku takvu epizodu da se zaljubila u geja'', rekla je Ida.

