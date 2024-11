Ovako izgleda kuća u kojoj je živjela Melania Trump u Sloveniji, njen otac sam ju je izgradio

Melania Trump odrasla je u slovenskoj Sevnici, a ovako izgleda njena kuća u tom mjestu.

Gotovi su predsjednički izbori u Americi, a za predsjednika je drugi put u karijeri izabran Donald Trump. Više pročitajte OVDJE.

Pobjedu je već proslavio sa svojom obitelji, a prije pobjedničkog govora na pozornicu je izašao držeći se za ruku sa suprugom Melanijom Trump.

Svima je dobro poznato kako je Melania rođena u Sloveniji, točnije u Sevnici, a evo kako izgleda njena rodna kuća.

Lijepo uređena sa zelenom okućnicom, kuća je pravi raj za život, a kako izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

Melania je ondje živjela s majkom, ocem i sestrom dok se nije preselila u Ljubljanu.

Novinari Blica posjetili su Sevnicu kako bi saznali više, ali susjedi su bili sramežljivi i nisu otkrili više informacija.

''Mislim da su to sasvim normalni ljudi, da to što je Trump, što je Melania, to iz njihove kuće ne ide nikamo. Tako da, kad je umrla mama, mi smo se čuli, izjavili saučešće i to je bilo sve i poslije nikad više nismo o tome razgovarali. Kada je došao, pozdravili smo se i živimo dalje normalno. Na kraju krajeva, to je kuća koju je sam izgradio'', rekao je susjed.

Kako je Melania upoznala Trumpa i njenu životnu priču pročitajte OVDJE.

Ponosna Melania podijelila je i da je na ovim izborima prvi put glasao njen sin Barron, fotografiju pogledajte OVDJE.

