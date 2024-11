Tko je Melania Trump? Ostala je uz Donalda unatoč aferama s porno glumicama, presudi za mito i silovanje, ali jedna osoba joj znači više od njega!

Nekadašnja manekenka Melania Trump i ovog je puta podrška svom suprugu Donalda na predsjedničkim izborima.

U Sjedinjenim Američkim Državama danas se održavaju vjerojatno najključniji predsjednički izbori u povijesti, o kojima više možete pratiti na portalu Dnevnik.hr (OVDJE).

Ove godine, građani najveće političke sile imaju pravo odabrati prvu ženu predsjednicu ili osuđenog kriminalca čije izricanje zatvorske kazne za 34 točke optužnice se tek očekuje.

Iza kandidata Republikanske stranke Donalda Trumpa i na ovim izborima stoji njegova supruga Melania, koju smo nešto manje viđali, ali moguće je da je to zbog cifre od 237 tisuća dolara koju je naplaćivala za svoja pojavljivanja na konvencijama stranke.

Rođena u Sloveniji 1970., Melania je odrasla u industrijskom gradu Sevnici, gdje je njezin otac Viktor radio u automobilskoj industriji, a majka Amalija, koja je preminula ranije ove godine, u modnoj. Upravo je Amalija imala utjecaj na Melaniju, koja je započela s modelingom u tinejdžerskim danima. Profesionalnu karijeru započela je 1992. nakon osvajanja drugog mjesta na Miss Slovenije, zbog čega je napustila studij dizajna i arhitekture. Zbog sve većih uspjeha, sredinom devedesetih se preselila u Milano i Pariz, a shodno tome je došla i promjena imena iz Melanija Knavs u Melania Knauss.

"Bila je to velika prilika i nisam željela propustiti mogućnost da stvaram svoju budućnost na globalnoj razini", izjavila je Melania.

Godine 1996. preselila se u New York, gdje je dobila priliku raditi s poznatim modnim časopisima. Međutim, prekretnica se dogodila 1998., kada je na jednoj zabavi tijekom Tjedna mode upoznala magnata Donalda Trumpa. No ona nije bila voljna dati svoj broj telefona, već je inzistirala da on njoj da svoj.

"Od trenutka kad je naš razgovor počeo, bila sam očarana njegovim šarmom i opuštenošću. Bilo je toliko užurbanih aktivnosti oko nas, ali njegova namjera usmjerena na našu interakciju učinila je da se osjećam kao da sam u središtu njegovog svijeta", napisala je u svojoj biografiji. "Bio je to osvježavajući odmak od uobičajenog površnog razgovora i otkrila sam da me privlači njegova energija."

Nakon šest godina su se zaručili, a ekstravagantna svadba se održala 2005. godine. Svog jedinog sina Barrona je rodila 2006. godine.

Kada je Trump postao predsjednik 2016. godine, postala je Prva dama rođena izvan teritorija SAD-a poslije Louise Adams (1775.-1852.), supruge šestog predsjednika Johna Quincyja Adamsa, rođene u Engleskoj. Njezin boravak u Bijeloj kući često je popraćen suzdržanim javnim nastupima i povremenim kontroverzama, često biravši šutnju od komentiranja, kao što je to bio slučaj s pokušajem državnog udara 5. siječnja 2021. godine.

Međutim, u nekim pitanjima ipak se razlikovala od svog supruga, poput odvajanja djece od njihovih roditelja koji su ušli u SAD, cyberbullinga, zdravstvene zaštite tijekom pandemije Covida-19 i trenutno veoma aktulane teme pobačaja.

"Zašto bi itko osim same žene imao moć odlučivanja o tome što ona čini sa svojim tijelom?", stoji u njezinoj biografiji, objavljenoj prije nekoliko tjedana, iako su mnogi posumnjali u ove tvrdnje.

Melania je ostala uz supruga, unatoč brojnim aferama s porno glumicama, presudi za pronevjeru, mito i silovanje, a jedina osoba koja joj najviše znači na svijetu jest njezin sin Barron, sada student na Sveučilištu u New Yorku.

O ekstravagantnom vjenčanju Trumpovih pročitajte OVDJE.

