Petar Grašo s nama je podijelio detalje najsretnijih dana u životu: ''Sad već možemo reći da imamo iskustva...''

Jedan od najpoznatijih pjevača u regiji Petar Grašo po drugi je put postao otac. S našom Lanom Samaržijom podijelio je detalje najsretnijih dana u životu, a s velikim ponosom osvrnuo se i na svojih gotovo 30 godina uspješne karijere. Kako planira obilježiti ovu okruglu brojku, saznajte u prilogu In magazina.

Njihovu ljubav prije dvije godine upotpunila je i srećom obojila djevojčica Alba. Prije nekoliko dana Petru Graši i Hani Huljić stigao je sin. Nazvali su ga Toni, prema Petrovu djedu.



''Naravno da se radujemo, sad već možemo reć da ipak nekog iskustva imamo pa sve ide lakše, više ništa nije prvi put, ali jedino šta je isto je radost'', govori Petar Grašo.



Jedan od najpoznatijih pjevača u regiji, s nastupima ne staje. Ipak, obitelj je najvažnija:



''Hvala Bogu ja dosta često, koliko god je moj tempo dosta živahan, trudim se, ulažem dodatne napore, kad uhvatim neke rupe između koncerata da odmah letim kući, makar uhvatim tih 48 ili 72 sata, nisam kontinuirano ali sam tu, gledamo se, zajedno radujemo'', govori Petar.



Mamini sinovi i tatine kćeri - termini su koje često čujemo. Slab na svoju kćer je i Grašo, no smatra da je kod njih podjela jasnija.

''Ja mislimda će oni više bit mamini, jer će tate biti nešto malo manje nego mame. Mama brine, iako tata kad dođe, tata je ko neki mali monument jer ga nema puno. Vidit ćemo šta će oni izabrat, lako je birat kad ima oba roditelja, bake i dide, ovisno tko ti ja taj dan dao čokolino ili zabranio. Djeca brzo mijenjaju afinitete'', govori Grašo.

Jedno je, ipak, sudeći prema nasljedstvu obitelji Grašo Huljić, sigurno – glazba od koje neće moći pobjeći.



Karijeru je započeo kao tekstopisac i kantautor. Davne 1995. pjesmu ''Boginja'', napisao je Oliveru Dragojeviću, a potom za njegov album još jednu. Svoju pjevačku karijeru započeo je iste godine. I godinu po godinu – na sceni ih slavi već gotovo 30:



''Moram bit iskren da se i sam iznenadim. Konstantno sam gledao u plakate nekih starijih izvođača, koji imaju toliko godina karijere, sad izglada da dolazim i ja u taj razred. Sretan sam, to nija mali broj godina. Ponekad razmišljam, mi smo u ovih 20 - 30 godina iznabadali 20-ak brojeva 1, i hvala Bogu sad više nitko ne može reći – bio je neki Petar Grašo, trajao nešto malo, super su bile pjesme ali je otišao'', priča Grašo te dodaje.

''Da tvoje vjerovanje, u ideju muzike, zvuke, ne samo mene nego i mojih suradnika, Tončija Huljića, Vjekoslave, suradnika koji su utkali dio u tu moju muziku. Vidiš da se to vjerovanje isplatilo. Da ljudi zanju šta si htio i da nakon 30 godina zanju šta će dobit'', govori.

Nedavno je objavljena i njegova nova pjesma. ''Šta bi ja bez tebe'' naslovna je pjesma serije ''U dobru i zlu'', a Grašo, kao i dosad, kroz emociju i zavjet ljubavi priča najljepšu priču, koju i osobno živi:



''Prije tog nekakvog pečata, životnog, duhovnog koje se zove vjenčanje, ako se prije toga osvjesti što je ''u dobru i zlu'', onda to traje duže, a ako ne, onda ovisi koliko količina zla, koliko su ljudi sposobni, voljeti i nositi se sa nedaćama koje nosi pojam život. A nosi ih jer bilo bi dosadno da je sve samo ravno more, mora bit malo oluja, mora bit malo munja, mora se malo jedro iskidat jer samo tako cijeniš plovidbu'', priča.



I sigurno će, kao i mnoge njegove pjesme dosad, postati one koje obilježavaju važne ljubavne trenutke u životima njegove publike:



''Neka se ljudi raduju uz moje pjesme. Ima li šta ljepše nego kad čujem da je moja pjesma prvi ples. I pitaju me kakav je osjećaj – najljepši. Jer prvi ples je ono što pamtiš cijeli život'', kaže.



Grašo uskoro kreće i na novu turneju jer bliži se službena obljetnica tih velikih 30 godina karijere:



''Radimo na tome, obuhvatit ćemo sve neke veće gradove. Moja je ideja prije svega da to bude mali spektakl. Zašto mali, er su moji arenski koncerti bili prije neke 2, 3 godine. Tu smo doradili sve neke veće arene. Sad mi je ideja da tu energiju stavimo u neke malo manje dvorane. Malo intimnije dvorane. Na jedna ležeran način, veliki klavir, puno muzičara, razgovor s publikom i smijanje. Službeno, dan mog pojavljivanja koje je bilo prvo 1995, počinje 1.1. 2025. a točni datumi, koncerti će početi negdje u proljeće. I trajat će do kraja godine'', najavio je Grašo.

