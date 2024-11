Mnogi ne znaju zanimljiv podatak o poznatom srpskom paru za kojim se svi okreću kad ih vide

Vesna i Đole Đogani jedan su od najskladnijih parova na regionalnoj sceni, a mnogi ne znaju da nikada nisu stali pred oltar.

Vesna i Đole Đogani jedan su od poznatijih glazbenih parova u regiji.

Svi ih dobro poznaju kao duo koji nastupa pod imenom ''Đogani'', a malo tko zna da Vesna i Đole unatoč dugogodišnjoj ljubavi nikada izgovorili sudbonosno da, ali i da je glavni krivac za to upravo ona.

''Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Nažalost, to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se poslije događa. Ranije sam čak imala strah od toga da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje'', rekla je ranije za ''Grand'' Vesna i priznala da joj nimalo ne smeta što je njezin dragi ne oslovljava sa ''supruga'' u javnosti.

''Ne oslovljava me tako, ali znam da me puno hvali kad nisam tu'', rekla je.

''Mi se još nismo vjenčali. Jednom sam se oženio i razveo. Sad se bojim da se opet ne razvedem. Ovako nam je lijepo, više od 20 godina, a sa Slađom sam bio 10. Što se imovine tiče, da kažem javno, sve ostavljam njoj'', rekao je pak Đole.

Među njima je i velika razlika u godinama, ali time se nikad nisu zamarali.

Prije Vesne Đole je bio u braku sa Slađom Delibašić.

Ovog ljeta skinuli su se u kupaće kostime te su svi ostali fascinirani kako izgledaju, više pogledajte OVDJE.

Inače, uz njihove hitove odrastale su generacije, a upravo neke od njih otpjevali su i kao gosti Aleksandre Prijović na jednom od koncerata u Varaždinu.

