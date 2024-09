Kad se ovaj srpski par skine, nema tko se ne okrene za njima, ovako izgledaju s 46 i 63 godine!

Vesna i Đole Đogani ovog ljeta pohvalili su se brojnim fotografijama u kupaćem kostimu, a kako izgledaju sa svojim godinama sve je ostavilo iznenađenima.

Vesna (46) i Đole Đogani (63) jedan su od naskladnijih parova na regionalnoj sceni, a razlika u godinama im nikada nije predstavljala problem.

Svi ih dobro poznaju kao duo koji nastupa pod imenom ''Đogani'', a ono što sve najviše oduševljeva je kako izgledaju u svojim godinama. Vesna u kupaćem kostimu izgleda kao djevojka, a Đole je u top formi i u sedmom desetljeću života.

Ovog ljeta, pjevačica se često hvalila fotografijama s plaže, a njenu fantastičnu figuru pogledajte u nastavku.

Na nekim fotografijama pridružio joj se i partner koji bi posramio i neke upola mlađe muškarce.

Fotografi Blica prošle su ih godine također uhvatili na plaži, a fascinantno je kako sjajno izgledaju i kad ih se uhvati nespremne. Ove fotografije pogledajte OVDJE.

A malo tko zna da Vesna i Đole uprkos dugogodišnjoj ljubavi nikada izgovorili sudbonosno ''da'', ali i da je glavni krivac za to upravo ona.

''Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Nažalost, to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se poslije događa. Ranije sam čak imala strah od toga, da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje'', rekla je ranije za ''Grand'' Vesna i priznala da joj nimalo ne smeta što je njen dragi ne oslovljava sa ''supruga'' u javnosti.

''Ne oslovljava me tako, ali znam da me puno hvali kad nisam tu'', rekla je.

Inače, uz njihove hitove odrastale su generacije, a upravo neke od njih otpjevali su i kao gosti Aleksandre Prijović na jednom od koncerata u Varaždinu.

