Tko je bila prva Trumpova supruga? Iznenada je preminula prije dvije godine, a mnogi i danas pamte njenu kultnu rečenicu

Ivana i Donald Trump bili su u braku od 1977. godine, a sve je puklo kada je ona saznala da ju vara. Odmah je podnijela zahtjev za razvod.

Donald Trump novi je predsjednik Amerike, a više o tome pročitajte OVDJE. Njegova prva supruga bila je Ivana Trump, koja je iznenada preminula 2022. godine od posljedica srčanog zastoja.

"S velikom tugom obavještavam sve one koji su je voljeli, a ima ih mnogo, da je Ivana Trump preminula u svom domu u New Yorku", napisao je tada slomljeni Donald.

Opisao ju je kao prelijepu i nevjerojatnu ženu, istovremeno poštujući njezinu blisku vezu s njihovo troje djece Donaldom Jr., Ericom i Ivankom.

"Bila je divna, lijepa i nevjerojatna žena, koja je vodila sjajan i inspirativan život. Njen ponos i dika bilo je njezino troje djece, Donald Jr., Ivanka i Eric. Bila je jako ponosna na njih, kao što smo svi mi bili tako ponosni na nju. Počivaj u miru, Ivana!", napisao je Donald ranije.

Inače, Ivana je rođena i odrasla u Češkoj pod komunističkim režimom, a babica koja ju je porodila predložila je ime Ivana, što je njezina majka odmah prihvatila.

Ivana se u svijetu proslavila kao bivša češka manekenka, skijaška olimpijka, vlasnica poslovnog imperija i prva Trumpova supruga. U braku su bili od 1977. do 1992. godine.

Njezin brak s Donaldom okončan je nakon što ju je prevario s Marlom Maples, s kojom je kasnije proveo nekoliko godina u braku. Ivana je pokrenula razvod, a mnogi pamte njezinu uzrečicu: ''Nemoj se ljutiti, uzmi mu sve!'' Donald joj je isplatio 25 milijuna dolara, dobila je vilu u Connecticutu, a zadržala je i prezime. Iako nisu završili slavno, ostali su u dobrim odnosima.

Ivanino carstvo procjenjivalo se na 70 milijuna dolara, a bila je poznata i njezina velika ljubav prema Hrvatskoj, koju je obožavala i koju je posjetila više puta. Ivana je jednom prilikom u Zagrebu predstavljala i svoju knjigu ''Odgoj Trumpovih'', a tada je za IN magazin progovorila o toj temi.

"Sama sam odgojila svoju djecu. Donald je bio brižan otac, ali nikada ih nije vodio u park. Stalno je bio na telefonu'', otkrila je tada za IN magazin.

Jednom prilikom u Zagrebu se družila i s pokojnim gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem. Više o tome pročitajte OVDJE.

Od svih partnerica bivšeg supruga najviše je uvijek isticala Melaniju jer je bila divna prema njenoj djeci. Ivana joj je pružila podršku i kada je otkriveno da je Donald imao aferu s pornoglumicom.

''Suosjećam s njom, znam kako je bilo meni i kroz što sam sve prolazila. Razvela sam se istog trenutka kada sam saznala da me vara jer nisam htjela živjeti s osobom koja će mi reći da ide na golf, a ja ću se sve to vrijeme pitati igra li on zaista golf. Imam ono što brojne žene nemaju, ponos i dostojanstvo. Nevjera je za mene kraj priče. Ali, svatko se s problemima suočava na svoj način. Znam da je Melaniji teško prilagoditi se svemu. Ne može otići u šoping kada poželi, u kazalište ili restoran, uvijek je prati tajna služba i barem 15 automobila. Zbog toga mi je drago što je ona u Bijeloj kući, a ne ja'', pričala je ranije Ivana.

A više o Melaniji pročitajte OVDJE.

Kako izgleda Melanijina kuća u Sloveniji, pogledajte OVDJE.

Trumpov najmlađi sin prvi je put glasao na izborima, a više o tome pročitajte OVDJE.

Što je Bidenova unuka otkrila na izborni dan, saznajte OVDJE.

