Tko je suprug Kamale Harris? Upoznali su se na nesvakidašnji način, a iza sebe ima još jedan brak

Nakon što je Kamala Harris na predsjedničkim izborima u Americi zamijenila ulogu s Joe Bidenom koji je odstupio s dužnosti u borbi protiv Donalda Trumpa, osim političke karijere, mnoge je počeo zanimati i njezin privatni život.

U tijeku su predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se za titulu lidera bore Donald Trump i Kamala Harris.

Dok je Trump već dobro poznata politička figura, Kamalu su mnogi bolje upoznali tijekom prethodnog perioda, a njezin ljubavni život također je u žiži javnog interesa.

Naime, Kamala je u braku s Douglasom Emhoffom, specijaliziranim odvjetnikom za medijsko pravo i intelektualno vlasništvo.

Upoznali su se 2013. godine preko zajedničkog prijatelja koji ih je spojio na "spoju naslijepo". Iako oboje nisu očekivali previše, njihova povezanost bila je trenutačna, a Emhoff je čak kasnije priznao da je odmah znao da želi biti s njom.

"Godine 2013. završio sam na zahtjevnom sastanku s klijentom. Riješili smo problem, a do kraja sastanka zadovoljan klijent mi je ponudio da mi sredi spoj na slijepo. Nitko ikada u povijesti nije rekao da je 8:30 ujutro savršeno vrijeme za pozvati nekoga na spoj, ali ja sam odlučio to učiniti baš tada", izjavio je potencijalni prvi "first gentleman" Bijele kuće, otkrivši da ga Kamala tjera da svake godine preslušavaju tu poruku koju joj je taj dan ostavio u pretincu govorne pošte.

Nakon prvog spoja, Emhoff je ubrzo poslao Harris e-mail u kojem je izrazio koliko mu se svidjela. Ova brza otvorenost prema vezi dodatno je pomogla u jačanju njihove veze, a par se vjenčao samo godinu dana kasnije, 2014. godine u Kaliforniji.

Douglas je bio prisutan i podržavao Kamalu tijekom njezine političke karijere, uključujući i njezinu kandidaturu za potpredsjednicu. Postao je poznat po tome što je napustio svoj pravni posao kako bi izbjegao sukob interesa i u potpunosti podržavao njezinu novu ulogu.

Emhoff ima dvoje djece iz prvog braka, Cole i Ellu, koja su brzo prihvatila Kamalu u obitelj i od milja je nazivaju "Momala". Njihova obitelj slavi različite praznike i poštuje tradicije svih članova, uključujući židovsku vjeru Douglasa i crnačko i južnoazijsko naslijeđe Kamale.

