Zašto je Kate uspjela, a Meghan pokleknula? Bivši zaposlenici otkrili ključne razlike

Kate Middleton i Meghan Markle imale su različite pristupe ulaza u britansku kraljevsku obitelj, što se može vidjeti i po njihovim načinima usvajanja savjeta.

Dvije kraljevske šogorice, Kate Middleton i Meghan Markle, na papiru imaju mnogo sličnosti. Ne dolaze iz aristokratskih obitelji, već iz više srednje klase, koje su im omogućile pohađanje privatnih škola, a ulaz u vjerojatno najpoznatiju obitelj na svijetu bio je šok. Međutim, njihov pristup bio je potpuno različit, na što su se referirali i bivši zaposlenici palače.

Kate Middleton i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton i Meghan Markle Foto: Profimedia

Kako je napisao Tom Quinn u svojoj knjizi "Yes, Ma'am: The Secret Life Of Royal Servants", bivša glumica bila je usredotočena na to kako postati najpoznatiji i najvoljeniji član kraljevske obitelj. Jedan dvorjanin je izjavio kako je Markle rekla: "Ono što je Diana započela, ja želim dovršiti", dodavši kako je to planirala činiti samo honorarno i da ju njezino nepoznavanje materije nije spriječilo da samouvjereno preuzme kontrolu.

S druge strane, za Middleton su bivši zaposlenici samo rekli kako je ona - Meghan Markle bez mesijanskog kompleksa.

Prvi sastanci Markle sa zaposlenicima nisu prošao u najboljem redu.

Kate Middleton i Meghan Markle Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 8 Foto: Afp

"Bilo je nevjerojatno da je bila toliko samouvjerena da se vidjelo koliko želi voditi sastanak, umjesto da kroz njega uči o kraljevskoj obitelji. Vjerovala je u to da treba uhvatiti bika za rogove, osim što kraljevska obitelj baš i nije bik", ispričao je jedan zaposlenik, dok je drugi poručio: "Meghan je mislila da zna bolje od institucije koja postoji više od tisuću godina."

U usporedbi s njom, Kate je prošla tranziciju polagano, uzimajući u obzir kako je bila u vezi s Williamom devet godina, uz kraći prekid. Stoga je njezin prelazak odrađen puno opreznije, a bivši zaposlenici opisali su je kao osobu koja polako i pažljivo upija atmosferu mjesta, odnose između ljudi i pravila.

Kate Middleton i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton i Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Kate Middleton i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

"Definitivno nije bila osoba koja odmah uskoči i pokuša sve promijeniti kako bi odgovaralo njezinom načinu razmišljanja", otkrili su bivši članovi osoblja, dodavši kako je glavna razlika bila to da je Kate, za razliku od Meghan, bila spremna prihvatiti savjete i upute, ne samo od princ Williama, već i od osoblja. U tranziciji uvelike joj je pomogla i Williamova pomajka, kraljica Camilla, ali i njezina vlastita majka Carole, dok je Meghan odbila kraljicu koja joj je ponudila pomoć Sophie, vojvotkinje od Edinburgha i Lady Susan Hussey.

Stav "Meghan zna najbolje" navodno je uznemirio osoblje Kensingtonske palače, a jedan bivši zaposlenik je komentirao kako stara garda nije voljela kada netko iz SAD-a pokušava promijeniti stvari u palači.

Kate Middleton i Meghan Markle (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Meghan Markle i Kate Middleton (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Osim toga, Meghan i Kate su imale različite pristupe postupanja prema osoblju. 42-godišnja buduća britanska kraljica svoje zaposlenike darivaju poklonima i tretiraju ih kao obitelj, dok je 43-godišnja bivša glumica i odnedavno influencerica bila naviknuta na holivudsku kulturu usluge – dobije točno što želi kada to poželi. Istodobno, Meghan se nije svidjelo što je njezin suprug, princ Harry imao naviku upitati osoblje bi li im smetalo da nešto pospreme ili donesu, smatrajući kako je previše popustljiv.

S današnjeg gledišta, ova svjedočanstva objašnjavaju kako je razlog zašto je Meghan teško podnosila život u kraljevskoj obitelji to što se nije osjećala ugodno u ulozi druge violine i što je Kate udana za budućeg britanskog kralja. Istodobno, kada je ulazila u kraljevsku obitelj, osjećala je da su joj svi članovi osoblja dostupni, do trenutka kada se posvađala s članom Kateinog osoblja, koji je odbio izvršiti njezin zadatak.

Kate Middleton i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Kate Middleton i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 5 Foto: Afp

To ju je uvjerilo kako ne dobiva isti tretman kao i Kate te je teško prihvaćala okruženje u kojem se ljudi ponašaju prema nekome ovisno o tome tko će biti budući monarh. Mnogi su njezino ponašanje gledali kao mobing, zbog čega je Harry u svojoj knjizi napisao kako je bila riječ o orkestriranoj kampanji njegovog oca i brata te da su podnijeli demante na 25 stranica.

Stoga se može zaključiti – dok je jedna strpljivo učila pravila i na koncu postala jedna od najcjenjenijih članova kraljevske obitelji, druga je ušla "grlom kroz jagode" i na koncu platila cijenu za svoje samopouzdanje.

A što mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

Zašto je kraljica morala intervenirati u jednom slučaju Meghaninog mobinga nad članom osoblja, pogledajte OVDJE.

Djeca Harryja i Meghan su sve prisutnija na internetu, a koji je razlog, otkrijte OVDJE.

