Boban Rajović u izlasku sa zgodnim sinom, pogledajte kako izgleda: Bavi se nogometom, a svi kažu da mu neodoljivo sliči!

Boban Rajović s ponosom je pokazao svog sina, evo kako izgleda njegovo najamlađe dijete, Andrija Rajović.

Pjevač Boban Rajović ponosni je otac troje djece, a svoje najmlađe sad je ponosno izveo u izlazak.

Boban i sin Andrija prisustvovali su rođendanskoj proslavi kćeri Jane Todorović, a dobro raspoloženi uhvaćeni su dok su hodali od automobila do vrata zgrade u kojoj se održavala fešta.

Njihove fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Inače, Andrija je nogometaš, a rođen je u Kopenhagenu. Ima 23 godine, nekad je trenirao za Crvenu zvezdu, a sad gradi karijeru u Danskoj.

Zbog toga što mu je otac, Andrija je za Bobana imao veliku molbu.

''Moj sin Andrija imao je otežavajuću okolnost kada je bavljenje nogometom u pitanju jer sam mu ja otac. Htio sam da ga se odreknem medijski zbog toga što su mnogi mislili da karijeru gradi preko mog imena. Nekoliko puta me je molio da ne dolazim na utakmice da njegovi suigrači ne bi pogrešno protumačili moj dolazak. U par navrata htio sam kupiti kartu, a on me molio da to ne napravim. Ispoštovao sam njegove odluke i svaki put ga poslušao'', ispričao je Boban jednom prilikom za Telegraf.

Osim Andrije, Boban sa suprugom Draganom ima još dvije kćeri, Anđelu i Ivanu.

Ivana je nedavno dobila i svoje drugo dijete, a sretni djed vijestima se brzo pohvalio na Instagramu.

Glazbenik već godinama njeguje prepoznatljiv stil, a kako je izgleda u mladosti pogledajte OVDJE.

