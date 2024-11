Doktori su predviđali da se nikada neće oporaviti, a zbog njezinog povratka na scenu sada svi plaču: ''Ovo je čudo!''

Hayley Erbert Hough završila je iznenada u bolnici, zbog krvarenja u mozgu, a doktori su imali loše prognoze. Ona se sada oporavila i zaplesala sa suprugom Derekom.

Plesača Dereka Hougha pogodila je teška tragedija u prosincu prošle godine. Njegova supruga, i njegova plesna partnerica, Hayley Erbert Hough iznenada je hospitalizirana te podvrgnuta hitnoj kraniotomiji (kirurški zahvat kojim se prave otvori na kostima lubanje).

Prije njihovog nastupa srušila se u backstageu jer je u mozgu imala hematom koji je nastao kao posljedica pucanja krvne žile. Doktori su tada imali samo loše prognoze, a predviđali su da se nikada u potpunosti neće oporaviti, ako ostane živa, a kamo li ponovo zaplesati.

Derek je tada dana provodio s njom u bolnici, a nakon nekog vremena sve je krenulo na bolje. Ponovno je učila hodati, a imala je i veliku volju ponovno zaplesati. Prije nekoliko tjedana upravo se to i dogodilo. Sa suprugom se pojavila u showu ''Dancing With The Stars'', gdje je on mentor i zaplesala nikada emotivniji ples.

''Ovaj ples bio je jedan snažan trenutak za nas. Ponovno smo plesali u dvorani, ponovno smo nastupali zajedno. Osjećaj je apsolutno čudo. Bilo je trenutaka kada se sve ovo činilo nemogućim i kada smo mislili da se nikada nećemo vratiti na ovo mjesto. Jako smo zahvalni liječnicima i medicinskim sestrama koje su spasile život Hayley, zahvalni smo i našoj obitelji i prijateljima te svim ljudima čija je ljubav i podrška dolazila do nas tijekom ovog vremena. Vaša briga bila je velik dio njezina oporavka. Prošla noć bila je samo početak dijeljenja naše priče i jedva čekamo da vas povedemo sa sobom na ostatak ovog putovanja. Sve vas jako volimo i jako smo zahvalni'', napisao je Derek na Instagramu.

Video je brzo na YouTubeu skupio više od 1,2 milijuna pregleda, a reakcije oduševljeni obožavatelja para prštale su na sve strane.

''Ostala sam bez teksta tijekom ovog nastupa. Kako lijepa priča koja se nasreću nastavlja, hvala Bogu da Derek i Hayley mogu i dalje raditi ono što vole'', ''Sama ideja da ova nevjerojatna žena stoji, a kamo pleše je čudo, kao umirovljena medicinska sestra mogu vam reći da je jako sretna što je živa. Ovo je bio prekrasan ples prekrasnog para'', ''Jecala sam cijelo vrijeme dok sam gledala nastup''. ''Ovo me uništilo, od početka do kraja plesa. Njezina snaga nije ništa drugo nego inspirativna'', ''Plakala sam odmah od početka nastupa. Ne mogu ni objasniti koliko je ovaj ples lijep, koliko je njezina priča čudesna i koliki utjecaj ima na brojne'', ''Tako su moćni. Savršena pjesma za ovaj trenutak'', samo je dio komentara na YouTubeu.

