Zašto su O'Connorove priče drugačije od ostalih?

Gavin O’Connor nije samo redatelj koji se dobro snalazi u akcijskim i sportskim filmovima. On je pripovjedač koji u svakoj tučnjavi i napetosti nađe ono što pokreće čovjeka. Njegov redateljski opus dokaz je da želi osjećaje, ne samo mišiće.

Nastavak uspješnog akcijskog trilera, Računovođa 2 (The Accountant 2, 2025.), vratio je ime redatelja Gavina O’Connora u središte pažnje. Kako piše Kinofilm, film ponovno okuplja Bena Afflecka u ulozi enigmatičnog računovođe s autizmom i sklonosti prema smrtonosnim obračunima, a O’Connor je, kao i u prvom nastavku iz 2016., ponovno na čelu redateljske ekipe. S obzirom na to da je prvi film ostvario veliki uspjeh na kinoblagajnama i zacementirao O’Connorov status majstora "trilera s dušom", očekivanja su velika i to, sudeći po prvim reakcijama, s razlogom.

Gavin O’Connor poznat je po filmovima koji naizgled pričaju o sportu, kriminalu ili akciji, ali ispod površine govore o dubokim ljudskim traumama, iskupljenju i odnosima koji nas definiraju. U tom smislu, mogli bismo izdvojiti nekoliko njegovih najznačajnijih filmova.

Prvi u nizu je film Pravi igrači (Miracle, 2004.), inspirativna istinita priča o američkoj hokejaškoj reprezentaciji koja je pobijedila Sovjete na Zimskim olimpijskim igrama 1980. Kurt Russell tumači legendarnog trenera Herba Brooksa, a O’Connor režira priču o sportu, domoljublju i timskom duhu.

Sport je okosnica i filma Ratnik (Warrior, 2011.), emocionalne i fizički intenzivne drame o dvojici braće u MMA ringu. Tom Hardy i Joel Edgerton imaju odlične izvedbe u tom filmu, baš kao i Nick Nolte koji je za ulogu oca nominiran za Oscara. O’Connor potpisuje režiju i scenarij, a film s godinama dobiva kultni status.

S Nickom Nolteom, Gavin O’Connor radio je na filmu ‘Ratnik’ (Foto: IMDb) Foto: PR

Treba svakako spomenuti i film Ponos i slava (Pride and Glory, 2008.), policijsku dramu s Edwardom Nortonom i Colinom Farrellom, koja se bavi temama lojalnosti, obitelji i moralnih dilema u njujorškoj policiji. O’Connor i ovdje potpisuje režiju i, s Joeom Carnahanom, supotpisuje scenarij.

Izvan igre (The Way Back, 2020.) još je jedna njegova suradnja s Affleckom, ovaj put u priči o čovjeku koji traži iskupljenje nakon što mu se život raspao. Drama o borbi s ovisnošću, sportom kao terapijom i putu prema pomirenju sa samim sobom.

