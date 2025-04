Kako danas živi nekadašnja kraljica ekrana nakon skandala i bijega iz SAD-a?

Ellen DeGeneres sa suprugom Portijom se preselila na imanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, a prvi mjeseci im nisu bili lagani.

Ellen DeGeneres i njezina supruga Portia de Rossi preselile su se krajem godine u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje su kupile posjed u ruralnom predjelu i ostavile karijere vrijedne 450 milijuna dolara. Jedan od razloga zašto su se preselile bio je i dolazak novog-starog, opresivnog američkog predsjednika, zbog čega su zaključile kako bi bilo bolje ponovno započeti život u drugoj zemlji.

Iz tog razloga, prodale su svoj dom u Montecitu i kompletno promijenile način života, a nedavno su se pohvalile kako su im stigle nove kokoši.

Kuća Ellen DeGeneres - 1 Foto: Profimedia

Kuća Ellen DeGeneres - 2 Foto: Profimedia

Kuća Ellen DeGeneres - 3 Foto: Profimedia

Njezin novi život "preko bare" nije počeo bez problema, jer je već u prvim danima naljutila svoju susjedu kada je pokušala nadograditi svoju novu kuću. Rosie Pearson, kći i najmlađe dijete pokojnog vikonta Cowdrayja, prijavila je DeGeneres i de Rossi jer je smatrala kako će njihovi radovi na proširenju narušiti rimske ostatke. Nedugo poslije, kuća je nastradala u poplavi.

Slika DeGeneris kako se divi duzi bila je prva privatna fotografija u dugo vremena na njezinim društvenim mrežama, koje uglavnom služe kako bi podijelila isječke iz sada ugašenog showa "Ellen". Njezina uspješna emisija na koncu je pokleknula nakon niza skandaloznih optužbi za zlostavljanje i toksičnu atmosferu protiv njezinih producenata, no i unatoč isprikama, odlučili su se za završetak emitiranja 2022. godine.

Ellen Degeneres - 11 Foto: Profimedia

Ellen Degeneres - 10 Foto: Profimedia

Emisija Ellen Degeneres - 4 Foto: Profimedia

Potpuno napuštanje svijeta show businessa najavila je tijekom promocije svog komičarskog specijala za Netflix.

"Dopustite da vas upoznam s time što mi se događalo otkako ste me zadnji put vidjeli. Nabavila sam kokoši. O da, i izbačena sam iz show businessa jer sam bila zlobna", rekla je, priznavši kako je bila oštra i vrlo nezrela šefica: "Znala sam reći: "Nije me briga što ljudi govore o meni. " Sada shvaćam da sam to govorila u vrhuncu svoje popularnosti."

Ellen DeGeneres (Screenshot: Youtube)

Ellen Degeneres (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Dodjela Oscara 2014. godine - 4 Foto: Profimedia

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

Kako izgleda njihovo imanje u Montecitu koje su prodale, pogledajte OVDJE.

O ovom neobičnom braku više pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nove fotke pjevačice pokrenule su šuškanja da je i ona pokleknula pod kontroverznim lijekom

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Naša vizažistica otvoreno progovorila o operaciji čeljusti, objavila je i video oporavka

Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa Hercegovka koja se zaručila, a regiju je osvojila kad je u Srbiji pjevala Matu Bulića?

Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda i novopečeni suprug za prvi ples izabrali su pjesmu nikad prežaljenog glazbenika

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da su braća zvijezde Kumova uspješni sportaši? Jedan je bio i na Olimpijskim igrama!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se markantnog zavodnika iz sapunica? Bio je san svih žena, a danas izgleda skroz drugačije