Prepoznajete li našeg glumca na ovim fotkama? Tada je imao samo 25 godina i bio zvijezda nove sapunice

Evo kako je naš glumac Filip Juričić izgledao davne 2005. godine, tada je bio mladić, a dobro se zabavljao u društvu poznatog oca Pere Juričića.

Filip Juričić danas je jedno od naših najpoznatijih glumačkih zvijezda, a njegova uzvodna karijera počela je prije 19 godina kad je dobio glavnu ulogu u sapunici ''Ljubav u zaleđu''.

Juričić je tada bio mladić od 25 godina, a fotografi su ga uhvatili na zabavi nakon premijere predstave ''Žaba'' u studenom 2005. godine. Filip se tada zabavljao sa slavnim ocem, glumcem Perom Juričićem, a imao je podulju smeđu kosu i friško obrijano lice.

Legendarne fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Njegov otac Pero zaslužan je jer se Filip zaljubio u glumu.

''Ja sam se rodio u kazalištu. To je bilo zlatno doba Teatra &TD-a, stalno sam dolazio na predstave, zanimalo me sve to iza pozornice. Družio sam se s glumcima, a glumci su malo kao djeca, pa su se zezali da jedan nije došao, pa bi mene obukli da ja glumim, a ja sam sve tekstove napamet znao. Ja i danas znam cijeli uvodni govor tatina Hamleta, upijao sam sve kao dijete i najdraži izlazak kao djetetu bio mi je odlazak na probu s tatom. Neke sam predstave gledao po 50 puta… Tijekom puberteta htio sam probati neka druga zanimanja, bilo je tu šareno, ali gluma je bila najbolji izbor jer uz nju mogu biti sve to, i pilot, i kuhar, i ljubavnik, i negativac!'' rekao nam je ove godine u intervjuu koji možete pročitati OVDJE.

Nakon ''Ljubavi u zaleđu'' uspješne uloge samo su se nastavile nizati, a trenutačno ga gledamo u seriji ''U dobru i zlu'' kao Veljka Sriću.

Svih njegovih uloga prisjetite se OVDJE, a usput nam u anketi recite u kojoj vam je bio najbolji.

Koliko ste dobro upoznali likove iz serije ''U dobru i zlu'', provjerite u kvizu OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Boban Rajović u izlasku sa zgodnim sinom, pogledajte kako izgleda: Bavi se nogometom, a svi kažu da mu neodoljivo sliči!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Srpska folk-zvijezda kćeri pripremila spektakl za 18. rođendan, na raskošno slavlje stiglo joj je pola njihove estrade!

Pogledaji ovo inMagazin Filip Juričić o ulozi koju je dugo čekao: ''Već prve šetnje placom, i po komentarima osjetim da je serija gledana''

Pogledaji ovo Nekad i sad Veljko Srića nekad je bio Domagoj Rebac: Prisjetite se kako je Filip Juričić izgledao prije 16 godina!