Šest godina od hit-projekta Nove TV naša glumačka zvijezda vraća se na ekrane, a tadašnje snimanje pamti po posebnom događaju: ''Bila su samo dva dana razlike!''

Filip Juričić jedan je od naših najpoznatijih glumaca, a od ove jeseni moći ćete ga gledati u glavnoj ulozi u novoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu''.

Tim povodom za naš portal govorio je o svojoj karijeri, seriji, ali i o privatnom životu kojeg vješto skriva od javnosti.

Od njegovog posljednjeg projekta prošlo je šest godina, serije ''Na granici''. Filip to snimanje pamti po vrlo posebnom događaju.

''Tu je svjedok i moj sin koji se rodio tijekom snimanja serije. Također, i kolega Momčilo Otašević dobio je dijete, tako da imamo djecu rođenu s dva dana razlike. Sad su to danas već šestogodišnjaci'', prisjetio se Filip.

''Viđamo se mi i inače, imamo neke zajedničke prijatelje pa eto lijepo održavamo to prijateljstvo'', dodao je.

Novoj seriji doista se obradovao.

''Je, jako me razveselio poziv. Ja sam uz Novu TV povezan još od ''Larinog izbora'', pa ''Na granici'' tako da kad dođem na Novu osjećam se kao kod obitelji. Puno sam vremena proveo s tim ljudima i ovom prilikom želim zahvaliti svakom tehničaru, snimatelju, kostimografu, svi smo mi jedna uigrana ekipa, škvadra kako bi se reklo, funkcioniramo samo pogledima. Brzo radimo, kvalitetno radimo i meni je Nova nekako sigurna oaza'', govori.

U seriji glumi Veljka Sriću.

''Obradovalo me što sam dobio malo drugačiju ulogu. Uvijek sam imao uloge nekog zgodnog, nekog ljubavnika, sad me obradovalo da imam ulogu jednog odraslog čovjeka s ozbiljnijim problemima, a s druge strane, i ja sam malo odrastao pa sad te uloge koje sam prije igrao ipak dobivaju neki mlađi i ljepši'', šali se.

''Veselim se zrelim ulogama, pogotovo ovoj. Fantastično je napisana, u pravo sam ju vrijeme dobio, stigao sam se pripremiti i sad i ja kao i gledatelji iščekujem prve epizode na TV-u. Ja se nadam da sam ga uspio dobro utjeloviti'', kaže.

Kao što je sam rekao, s Novom TV vezan je već dugi niz godina, a uloga u ''Larinom izboru'' obilježila ga je za cijeli život. Kako danas gleda na ulogu Dinka negativca?

''Prije toga sam glumio još i u ''Ljubav u zaleđu'' i bio je to jedan ogroman boom, preko noći su svi znali tko sam ja. Iz jedne anonimnosti naglo sam postao poznat svima, a ''Larin izbor'' je meni bila uloga kojom sam šokirao i iznenadio i reakcija je bila jako dobra. Dobre kritike, dobar vjetar u leđa, s guštom sam to radio jer se svima svidjelo kako ja to radim. Bila je to uloga koja me obilježila i nakon koje više nisam morao ići na audicije i tražiti poslove. Nakon Dinka su sva vrata bila otvorena.''

Za razliku od posljednje emitiranih serija na Novoj TV koju su nosile humorističnu notu, ''U dobru i zlu'' je dramska serija puna dramatičnih zapleta i intriga. Što će Filip i glumci pružiti gledateljima?

''Ja mislim da će im se svidjeti. Snimamo na izuzetno dobrim lokacijama, scene se rade kvalitetno, mislim da će bit jako lijepo snimljeno, a zanimljiv je i zaplet. Ja sam uvijek nekako više volio drame, dramski teatar, a tako i dramske serije tako da ono što ja priželjkujem od ove serije mislim da će dobiti i gledatelji'', kaže nam.

Filipov otac, Pero Juričić, također je naš uspješni glumac.

''Ja sam se rodio u kazalištu. To je bilo zlatno doba Teratra &TD-a, stalno sam dolazio na predstave, zanimalo me sve to iza pozornice. Družio sam se s glumcima, a glumci su malo kao djeca, pa su se zezali da jedan nije došao pa bi mene obukli da ja glumim, a ja sam sve tekstove napamet znao. Ja i danas znam cijeli uvodni govor tatinog Hamleta, upijao sam sve kao dijete i najdraži izlazak kao djetetu bio mi je odlazak na probu s tatom. Neke predstave sam gledao po 50 puta… Kroz pubertet sam htio probati neka druga zanimanja, bilo je tu šareno, ali gluma je bila najbolji izbor jer uz nju mogu biti sve to, i pilot i kuhar i ljubavnik i negativac!''

''Koliko me gluma interesira shvatio sam kad sam se počeo pripremati za Akademiju, želim taj trenutak i svojoj djeci da vrlo jasno vide što žele i čim se žele baviti, a i naposljetku imam tu sreću da sam upao na Akademiju iz prve i da uspijevam danas živjeti kroz glumu i od glume.''

A da je ljubav prema poslu itekako važna dokaz su i dobre reakcije ljudi koji ga sretnu.

''Uvijek imam dobra iskustva, dobre kritike, sve što ja radim ne prođe nezapaženo i zahvalan sam im da mi oni omogućavaju da radim svoj životni poziv već 20 godina'', kaže.

Filip je ponosan otac dvojice sinova, Jana i Lava, a stariji sin priprema se za odabir fakulteta. Savjetuje li mu glumu?

''On nešto i bi i ne bi. On je glumio sa mnom u jednoj vrlo uspješnoj predstavi, bio je jako dobar, ali sad se nešto pripremao za LiDraNo, no ja mu ništa ne sugeriram previše. Puštam ga da on sam osjeti čime se želi baviti, ako njegova odluka bude gluma ja ću ga podržati. Nebitno je što će raditi, bitno je da ima sreću da radi posao koji voli'', želi mu.

Svoj godišnji odmor Filip je proveo na otoku Zlarinu sa svojom obitelji, a kako nam otkriva, sa sobom je ponio samo kupaće hlačice i jednu košulju.

''Ona mi cijelo vrijeme samo smeta u koferu, prebacujem ju s jedne strane na drugu, a većinu vremena sam u kupačima. Ali, možda iskoristim i košulju jer slavim 7. godišnjicu braka sa suprugom pa možda i obučem tu košulju i odvedem ju negdje na večeru! Ako će htjet ić' sa mnom negdje!''

Filip i prelijepa odabranica Nika Dogan upoznali su se dok je on već bio poznat glumac.

''Pa naučila se ona na tu moju slavu, ali ne voli ona to, ne voli se preoblačiti, slikati, evo prisluškuje me sad pa kaže da to nije njen stil!'', otkrio je.

''Odlučili smo spontano da naš obiteljski život bude jedno, a moj javni život drugo. Nikad nismo uvlačili privatluk u novine, to je nekako naša odluka. Ode ona sa mnom na neke premijere, promocije, podruži se, poslika se, ali nju to ne interesira. Privatno mi živimo dosta običan život kao svi normalni ljudi. Upoznala me kao javnu osobu i dobro je sve prihvatila. Ona zna jako dobro da sam ja na televiziji jedno, a doma samo dosadni čangrizavi muž!'', smije se.

Obzirom da je već bio poznata osoba, je li mu to bila prednost ili mana kod osvajanja partnerice?

''Pa ne mogu reći da je bilo teško osvojiti ju, ali mi smo se jedno drugome jednostavno dogodili, vrlo naglo, vrlo munjevito, brzo smo se zaljubili. Jednostavno smo se prepoznali, bili jedno za drugo i već sedam godina uspijevamo, dobili smo dijete i sve kao da je bilo zapisano…'', otkriva nam.

Podsjetimo, Filip je s Nikom dobio sinčića Lava, a sina Jana ima iz veze s profesoricom hrvatskog jezika Mateom Roščić. Nika pak iz prvog braka ima kćerkicu.

A kako se snašao u ulozi čovjeka koji ima dvije žene i dva života, saznat ćemo već ove jeseni na Novoj TV u novoj seriji ''U dobru i zlu''.

