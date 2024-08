Našeg fantastičnog glumca dugo nismo gledali na programu Nove TV, a sad se vraća u ulozi proračunatog poduzetnika

Enes Vejzović vraća se na televizijske ekrane u vrlo zanimljivoj ulozi, a uoči nove serije ''U dobru i zlu'' nama je odgovorio na nekoliko pitanja.

Jedan od naših najboljih glumaca Enes Vejzović vraća se na male ekrane u ulozi promišljenog, ali u isto vrijeme naivnog poduzetnika i obiteljskog čovjeka u novoj seriji ''U dobru i zlu''.

''Josip Praljak zvani Joco je pravi, kako se danas od milja kaže, kontroverzni građevinski poduzetnik. Takvi tipovi su vrlo zanimljivi medijima, omiljeni na društvenim događanjima, rado viđeni u političkim krugovima, sve do trenutka kad moraju pobjeći u susjednu državu ili budu uhićeni na granici. Nakon uhićenja ili bijega više ih nitko ne poznaje, nitko ih se ne sjeća, pogotovo toga da je bio ili bila u društvu s dotičnim, na večeri,u restoranu ili nekom tajnom klubu… S druge strane Joco je u svojoj pokvarenosti ispravan i dosljedan. Slijedi neke svoje kodekse morala i časti. Bori se za sebe i svoje bližnje kako najbolje zna i umije.''

Ako nešto Joco želi, sve će napraviti da to i dobije, a je li i on takav u privatnom životu?

''Upornost uključuje jako puno drugih ljudskih osobina kao što su ustrajnost, hrabrost, izdržljivost, discipliniranost…Tako da što da vam kažem, ponekad sam uporan ponekad nisam, ovisi o cilju, svrsi, osnovnom uvjetu.. Na kraju krajeva, može se biti uporan i u odustajanju...'', rekao je kroz smijeh.

Na snimanju serije nije ga mučio tekst niti rano ustajanje, već - nova lokacija snimanja.

''Kako nam studio više nije na Velesajmu nego u zgradi Nove TV, trebalo mi je neko vrijeme da se snađem u tom labirintu; znalo mi se dogoditi da umjesto na set uđem u garažu, umjesto u garderobu u redakciju ''In magazina'' ili na set ''Masterchefa'', tamo pomognem nekom kandidatu oguliti krumpir ili narezati luk; zauzvrat tražim informaciju gdje je set ''U dobru i zlu'', šali se Enes.

Ovaj glumac ima zavidnu karijeru, koji mu je najdraži projekt na kojem je radio?

''Predstava ''Popcorn'' na kojoj sam se zaljubio u Bojanu, serija ''Dobre namjere'' na kojoj se rodio Raul, predstava ''Dolina ruža'' na kojoj se rodila Zoe'', govori povezujući sve sa svojom obitelji.

Što je najizazovnije u ovom poslu, a što je ono zbog čega ga najviše voli?

''Gluma ima dozu prokletosti, ona istovremeno postoji i ne postoji. Rađa se i umire u trenutku. Nestalna je, neuhvatljiva, neopipljiva. Upravo je to i najveći izazov i najveći užitak tog posla.''

Nedavno se okušao i u režiji. Režirao je predstavu "Majka" u Gavelli.

''Iznimno sam ponosan na cijeli projekt ''Majka''. Bojana, Amar Bukvić, Tena Nemet i Matija Gašpari zaista su napravili jedno malo čudo. Veseli nas što ćemo igrati ''Majku'' i ove kazališne sezone, Posebno mi je drago što karte za svaku izvedbu budu jako brzo rasprodane. No ono što je najvažnije je to da publika uživa gledati našu predstavu. Javljaju mi se ljudi koji su ju već gledali po nekoliko puta. To mi na neki način dokazuje da smo napravili vrijednu predstavu.

Što ga je privuklo režiji nakon uspješne glumačke karijere?

''Režija je temelj, korijen svake predstave, serije ili filma. To je onaj nevidljivi dio koji obična publika ne primjećuje. Ona zna da li joj se nešto sviđa ili ne, ali rijetko će detektirati zašto je to tako. E pa zato jer su glumci bili dobri, priča zanimljiva, kamera odlična i jer je redatelj svemu tome udahnuo istiniti život. Dakle, velika odgovornost leži upravo na redatelju. On je kriv ako je nešto loše, ali i zaslužan ako je nešto dobro. Eto, upravo mi je ta odgovornost bila jedan od izazova radeći predstavu ''Majka''.

A ima li koji savjet za mlade glumce koji tek kreću u ovom poslu?

''Ne očekujte puno, to je najbolji način da ne budete nesretni. Svaki posao koji radite, radite ga kao da vam je zadnji u životu. Nemojte se utopiti u prvom uspjehu ili pohvali.''

Njegova supruga Bojana također je naša uspješna glumica, je li im to ikada predstavljalo problem?

''Ne znam kako je u drugim profesijama, ali glumačka je takva da ne prestaje krajem službenog radnog vremena. Mi posao doslovno nosimo kući, na godišnji odmor, u dućan, kod automehaničara… Glumci uvijek rade i vole diskutirati o svom poslu.''

Kao što je već i sam spomenuo, zajedno imaju dvoje djece, Raula i Zoe. No oni, kaže nam Enes, glumačkim stopama ne planiraju krenuti.

''Za sad ne'', rekao je kratko.

O seriji još kratko kaže.

''Trenutno mi je želja da naša serija bude zanimljiva, napeta, uzbudljiva i da ju publika zavoli gledati, u dobru i zlu.''

Ali, prije toga, odmor.

''U našoj maloj gusarskoj uvali na Pelješcu.''

