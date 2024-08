Njeno lice prvi ćete put vidjeti na našim malim ekranima, a nama je otkrila i sve o golišavoj sceni u kojoj je glumila!

Mlada hrvatska glumica Lena Medar dobila je priliku okušati se u novoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu'', evo kakva su njena očekivanja i tko je ona.

U novoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu'' gledat ćemo puno novih lica.

Među njima je i Lena Medar, mlada Zagrepčanka kojoj je ovo prva veća televizijska uloga.

''Još uvijek sam uzbuđena! Svaki novi dan na setu mi je toliko uzbudljiv i zabavan da samo pokušavam sve upijati i uživati u svakom trenutku'', govori.

Za naš portal tim je povodom otkrila koga glumi, što očekuje, ali i ponešto o sebi.

''Igram Lorenu Šimat, jednu mladu, radišnu i srčanu djevojku. Ona je naučila da ništa u životu ne pada s neba, već da iza svega stoji trud i rad. Ponekad zna biti tvrdoglava, a zbog svog čvrstog stava kojeg je izgradila kroz život, ponekad može djelovati pomalo prgavo. Odgojena je da joj je obitelj na prvome mjestu i napravit će sve kako bi im pomogla i osigurala sretan život.''

Lena će glumiti s jednim od najvećih imena naše glumačke ekipe, je li zbog toga bila nervozna?

''Glumačka postava je izvrsna. Radim s genijalnim glumcima i moram priznati da je na početku bilo treme. Međutim, svi smo se nekako brzo povezali, prema meni su svi zaista krasni, tako da me to opustilo.''

Kakva je atmosfera na snimanju serije? S kime je najviše ''kliknula?

''Atmosfera je divna! Toliko nam je zabavno i toliko lijepo radimo da se nadam da će se to sve zaista preliti u finalni produkt, kako bi i publika mogla uživati koliko i mi. S Tomom Medvešekom sam studirala na Akademiji, on je bio dvije generacije stariji. Poznajem ga duže vrijeme i već smo surađivali na nekim projektima. On je stvarno najslađi kolega, odmah smo se razumjeli i lijepo nam je igrati skupa. Moja obitelj je definitivno najluđa i odmah smo kliknuli. Jelena Miholjević koja mi igra mamu i Robert Plemić koji mi igra tatu, su me tako lijepo prihvatili. Prekrasno mi je raditi s njima, izvrsni su glumci i ljudi.''

A evo zašto se uopće odlučila za glumu.

''Mislim da nema neki baš određeni trenutak ili osoba, ali cijelo djetinjstvo sam nekako naginjala tome. Kao mala obožavala sam plesati i pjevati, stalno sam radila predstave za svoju obitelj. Nakon toga sam inzistirala da me roditelji upišu na dramsku. Išla sam u učilište ZKM-a od svoje desete godine, a u srednjoj školi bila sam u dramskoj skupini Gordogan u I. Gimnaziji. Sve je nekako vodilo tome da pokušam upisati glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i uspjela sam.''

Lena se istaknula u filmu ''Escort'' Lukasa Nole gdje je odigrala i svoju golišavu scenu.

''Ponosna sam na cijeli taj projekt. Toliko sam sretna i zahvalna što sam imala priliku raditi s genijalcem kao što je Lukas. On je predivan redatelj i još divnija osoba. Radili smo s takvom lakoćom, igrali se, zabavljali, a pri tom mislim da smo napravili baš divan film.''

Je li se zbog golotinje bojala osuda?

''Na početku probi i rada na filmu, bila sam malo nesigurna oko svega. To mi je bila prva profesionalna uloga na filmu i naravno da su se javljale svakakve misli. Međutim, kada sam krenula raditi s Lukasom i Živkom, to je sve nestalo. Imala sam toliko povjerenja, prije svega u Lukasa, a ona i u svog partnera Živka, tako da sam se samo pustila u taj proces i uživala u svakoj sekundi. Mislim da nema veće sreće od mogućnosti da se u radu možeš potpuno prepustiti nekome, jer znaš da će te, bez obzira na sve što se dogodi po putu, mirno i sigurno dovesti do cilja. Lukas je točno takav redatelj!''

A evo i tko su joj uzori.

''Od naših glumica divim se Jadranki Đokić, Kseniji Marinković i Nini Violić. To su takve genijalne glumičetine, gušt ih je gledati. Od stranih glumica posebno volim Oliviu Colman. Ima nekakvu posebnu toplinu i lakoću u svojoj igri koja me svaki put intrigira.''

Tko je Lena privatno, što najviše voli raditi, u čemu najviše uživa?

''Lena je kćer najboljih roditelja na svijetu i najstarija sestra dvije slatkice. Mislim da sam prije svega emotivna i srčana, a često i tvrdoglava, baš kao i Lorena. Najviše volim vrijeme provoditi sa svojom obitelji, često igramo društvene igre ili odlazimo na izlete. Osim toga volim se družiti s prijateljima i pijuckati sa svojim legendama.''

''Hobi bi mi bio sport. Dolazim iz sportske obitelji, tako da sam cijeli život naučila biti aktivna. Trenirala sam razne sportove od ritmičke gimnastike i gimnastike, pa sve do skokova u vodu i taekwondo-a u kojem imam crni pojas. Sada se sportom bavim rekreativno. Prije nekog vremena krenula sam trčati, što mi na početku nikako nije bilo jednostavno, budući da se nikada nisam bavila tako intenzivnim aerobnim sportom. Najzanimljivije mi je promatrati koliko glava može raditi tijekom te aktivnosti i kako nekada može kočiti. Učim takve stvari primjenjivati i u životu, ponekad otpustiti glavu i više vjerovati tijelu. Uz to sam nedavno krenula i u teretanu.''

Na pitanje postoji li bolja polovica u njenom životu dobro se našalila.

''U mom životu sam ja sve svoje polovice i četvrtine i osmine i svi ostali dijelovi. Ja sam ponosna na sebe i ovu veliku ulogu!''

Osim serije, u budućnosti već ima spremne projekte i planove.

''Na jesen će održati projekt Jutarnjeg lista i Dubravke Vrgoč pod nazivom ''Oni dolaze''. U njemu sudjelujem s kolegom Vidom Ćosićem. Ideja je predstaviti mlade glumce od kojih će se svaki par jednu večer predstaviti sa svojim autorskim projektom u Petom Kupeu. Vid i ja predstavljamo se 2.10. i ovim putem vas sve pozivam da nas dođete pogledati!''

Prije toga će odmoriti, a otkrila nam je i gdje.

''Ljeto planiram provesti na svom Murteru. Kupati se, uživati u moru, suncu i soli.''

