Omiljeni domaći glumac o životu u Kanadi i povratku u Hrvatsku: ''Nikad nisam požalio što sam se vratio''

Jednog od naših omiljenih domaćih glumaca uskoro gledamo u novoj ulozi, a tim povodom porazgovarali smo sa Žarkom Radićem o njegovom poslovnom, ali i privatnom životu.

Žarko Radić, jedan od najpoznatijih domaćih glumaca, nakon ''Kumova'' dolazi u još jednu seriju Nove TV ''U dobru i zlu.

74-godišnji Žarko u seriji će utjeloviti Ljudevita Mrkonjića, a tim povodom nama je ispričao ponešto o svom poslovnom i privatnom životu.

Što misli, zašto ga publika toliko voli gledati na malim ekranima?

''Mislim da nije na meni da govorim da li me publika voli i koliko. Više volim kada to drugi procjenjuju. Po reakcijama na društvenim mrežama i u osobnim kontaktima imam utisak da je znatno veći broj onih koji vole to što radim i koji se razvesele kad me sretnu. Razlog je možda u tome što uglavnom igram likove koji dosta dobro podnose sve svoje neuspjehe'', govori skromno.

A evo i kakav će biti lik kojeg utjelovljuje u seriji.

''Ljudevit Mrkonjić, kojeg inače zovu Ljubo, zbog njegove ljubavi prema životu i zgodnim damama, drugačiji je i urbaniji od Svete Tepavca, Mije Štiglića, Cukele... I to me izuzetno veseli. Strpljiv je, razuman, tolerantan, dobar i sve bi učinio da se dopadne svojoj susjedi Divni, koju igra predivna Ksenija Pajić, ali nažalost, imajući u vidu dosadašnje epizode koje sam pročitao, to mu nikako ne polazi od ruke... Osobno navijam za njega i nadam se da će se pisci smilovati i usrećiti Ljubu'', otkrio je.

Što kaže o mladim nasljednicima koji sve više dolaze na setove naših filmova i serija? Posjeduju li potrebne kvalitete za glumce?

''Značajan je broj izuzetno talentiranih mladih glumica i glumaca koje možemo vidjeti u filmovima i serijama. Neću ih nabrajati da ne bih nekoga preskočio. Velika je radost raditi i družiti se sa nekima od njih.''



Malo tko zna da je Žarko tijekom svog života živio i u dalekoj Kanadi. Tamo je čak osam godina proizvodio ormare i stolice, a onda se opet zaželio glume. Zašto se vratio Hrvatsku? Je li možda nekad požalio zbog povratka?

''Vjerujem da je moja sposobnost prilagodbe iznadprosječna, ali mi je osjećaj bliskosti, ''pripadnosti'' ono nešto kao '' svoj na svome'', nasušno potreban. Nikada nisam požalio što sam se vratio u Hrvatsku'', govori.

U Kanadi se nije okušao u glumi.

''Da bi dobili bilo koju ulogu u Kanadi ili Americi, morate biti spremni odlaziti na audicije, meni se život tako namjestio da, u tom periodu, nisam imao vremena za audicije.''

Kakva je filozofija rada i kako održava strast prema glumi tokom svih ovih godina?

''Veselje koje osjetiš poslije svake dobre scene u kojoj sudjeluješ, vjera da ćeš napravit još po koju dobru scenu održavaju tu strast. Svijest da si se dobro pripremio pomaže neophodnom samopouzdanju i dovodi da unutarnjeg mira iz kojeg sve dobro nastaje. Dakle, rad, red i disciplina.''

A s nama je podijelio i jednu anegdotu.

''Za vrijeme prikazivanja serije ''Kud puklo da puklo'' na nekom zidu je osvanuo grafit: ''Jastreb je mrtav, živio Sveto Tepavac!''

Postoji li neka uloga koju je odbio, a kasnije zažalio?

''Neke uloge sam odbio, ali je zato uvijek postojao neki, u tom trenutku, bitan razlog, tako da nisam zažalio.''

Što smatra najvažnijom mudrošću koju je stekao kroz godine?

''1. Dobro je činiti dobro. 2. Ništa ne možeš promijeniti osim samoga sebe.''

Za kraj, nešto i o privatnom životu. U sretnoj je vezi s partnericom Esterom Šimek. Čime ga je osvojila i koja je tajna uspjeha njihove veze?

''Estera me osvojila svojom vedrinom, privrženošću, odanošću, požrtvovanjem... Temelj uspjeha svake veze je poštovanje'', rekao je.

