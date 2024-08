S našom glumačkom zvijezdom popričali smo o najvećim izazovima u karijeri, a otkrila nam je i koja se tajna krije iza svih njezinih ostvarenih želja!

Katarinu Baban gledat ćemo u novoj glumačkoj ulozi, onoj Petre Majdak, u novoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu''.

Nova serija Nove TV "U dobru i zlu" donosi žanrovski drugačiji pristup, ističući se kao emotivna drama koja će dotaknuti srca gledatelja. Uzbudljiva radnja isprepletena je brojnim intrigama, tajnama i emotivnim zapletima koji će gledatelje zasigurno držati prikovane uz ekrane, a ulogu u novoj seriji ima i Katarina Baban.

Ona će utjeloviti Petru Majdak, a s njom smo i porazgovarali o novom projektu koji vrijedno sprema.

Za početak, zanimalo nas je kako se snašla u toj ulozi i je li zadovoljna cijelim konceptom.

''Jako mi se sviđa i koncept i lik koji tumačim. Petra ima tu jednu drčnost koja mi često u životu fali pa se naljutim sama na sebe jer ne reagiram na van onako kako se osjećam unutra. Puno toga rješavam diplomatski i nastojim izbjegavati konflikte. To je s jedne strane pohvalno, a s druge strane znam biti poprilično ljuta zbog ublažavanja određenih situacija koje su možda zaslužile oštriju reakciju. Petra s tim nema problema i apsolutno je zadovoljstvo igrati takav lik koji prvo skoči pa onda promisli'', ispričala nam je Katarina koju je kroz karijeru pratilo mnogo uspjeha, što ju je dovelo do toga da je postala jedna od omiljenih glumica na domaćoj sceni.

Koliko joj to laska?

''Lijepo je čuti i znati da ljudi cijene i vole tvoj rad te da ga prepoznaju. Prelijep je taj naš posao jer nam je zadatak razveseliti ljude, nakratko ih maknuti od svakodnevnih problema i odvući u svijet mašte. Poseban je gušt to raditi kada imaš i potvrdu publike jer ako nema njih-nema ni nas'', zaključila je Katarina.

Koja joj je uloga najdraža u dosadašnjoj karijeri i zašto?

''Što se tiče televizijskih uloga, mislim da će mi ova biti najdraža. Sviđa mi se Petrina iskrenost, drčnost i temperament koji skoči od nula do 100 u sekundi. Bliske smo po tome samo što se ja znam dosta obuzdati u reakciji, a ona ne. Ja implodiram, ona eksplodira'', objasnila je Katarina.

Postoji li neka uloga koju bi silno željela igrati?

''Ne. No voljela bih dobiti priliku na televiziji i filmu zaigrati nešto potpuno drukčije od sebe, to jest onoga kako me vide. Nisam samo plava glava'', rekla je.

Zanimalo nas je nešto i o njezinom novom liku, Petri Majdak, te koliko se ona sama u stvarnom životu razlikuje od nje.

''Ona jako dobro zna što želi u životu. Vodi se i srcem i razumom. Lukava je, snalažljiva i odvažna. Ja se u životu vodim intuicijom i što sam starija sve ju više slušam i slijedim'', rekla je.

Što Katarina misli koja je tajna sretne veze i misli li da partneri moraju imati iste poglede na važne aspekte života ili se ipak mogu savršeno uklopiti i u različitosti?

''Nisam sigurna da postoji tajna sretne veze. Smatram da je u životu sve pitanje tajminga. Nekad se sjajni potencijalni parovi u životu samo mimoiđu, a nekad se i oni najsnažniji raspadnu jer jednostavno nije pravi trenutak za njih. Ponekad su veze za koje sam bila uvjerena da neće opstati ni dana ispale najdugovječnije. Teško je biti pametan po tom pitanju i moći reći jednu univerzalnu tajnu. Svaki odnos je drukčiji i specifičan, u tome i jest ljepota. Ljubav, kad se sve zbroji i oduzme, treba biti ugodna i imat pozitivni predznak. Ako nema i stvara gorak okus - to više nije ljubav'', zaključila je Katarina.

Koji su joj bili najveći izazovi kroz karijeru?

''Dovršiti projekte koji su imali toksično okruženje gdje proces nije lijepo tekao već je bilo mučno raditi. Iz tog razloga sam odabrala biti slobodnjak kako bih sama sebi mogla birati projekte i ljude s kojima želim surađivatiu. Ovaj posao je previše lijep da bi ga egotriperi i manijaci skriveni iza takozvane genijalnosti uništavali'', otkrila je Petra.

Ima li neku neostvarenu želju na poslovnom planu?

''Na one koje su neostvarene gledam sa stavom ''Nisu još, ali budu. Ako budem željela''. Veliki sam pobornik manifestiranja i moram priznat da sam dosad uspjela u svakoj manifestaciji. Sve što sam željela sam ostvarila. Netko izvana bi rekao da sam samo imala sreće, ali nije to baš tako. Potrebno je puno sanjarenja, maštanja, zamišljanja i promišljanja da bi nešto privukao i ostvario'', kaže Petra.

Ima i vlastitu modnu kolekciju, nedavno je imala još jednu uspješnu reviju. Odakle crpi inspiraciju?

''U ženama koje me okružuju, filmovima i serijama koje gledam, knjigama koje čitam. Inspiracija može doći na svakom koraku samo ju moraš biti spreman uočiti i prepoznati'', kaže.

Što ju najviše inspirira u životu i karijeri?

''Mir. Njemu oduvijek težim. Ponekad sam mu jako blizu, ponekad se čini poprilično daleko. No sve što radim - radim kako bih ga dosegnula'', otkrila nam je.

A Katarina svoj godišnji odmo najradije provodi ovako:

''Mislim da svako ljeto dam isti odgovor - na plaži s dobrom knjigom i ledenom kavom u ruci. Vrlo jednostavno, ali jedino što mi napuni baterije'', zaključila je.

