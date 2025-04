Ella Dvornik progovorila o zlostavljanju koje je prošla: ''Maltretirao me fizički, seksualno, psihički''

Ella Dvornik u videu na YouTubeu otkrila je detalje svojih veza.

Ella Dvornik često se na svojim društvenim mrežama osvrne na životne teme i situacije koje su je obilježile.

Među njima je i njezin ljubavni život, na koji se osvrnula u polusatnom videu na YouTubeu.

Tridesetčetverogodišnja influencerica priznala je kako je kao tinejdžerica bila autodestruktivna te je imala potrebu ugađati ljudima.

Ella Dvornik Foto: Ivana Grgic / CROPIX

"U srednjoj školi sam imala dečka s kojim sam bila dosta dugo, godinu, godinu i pol, možda i dvije, ne znam. I bilo nam je stvarno super, sve je bilo dobro, ali on se samo prestao javljati jedan dan. Doslovno ni poruka, ništa, znači ne odgovara čovjek ni na što. Ne znam je li se to ikome dogodilo, to je grozno. Ja mislim da nisam goru duševnu bol u tom periodu osjetila osim toga. To je trajalo negdje dva tjedna, ja sam doslovno 'pukla'. Dobila sam gripu, pričala sam s mjesecom, nisam mogla spavati, nisam spavala 10 dana. Mene je to toliko istraumatiziralo", ispričala je Ella, koja se na kraju našla s njim te saznala da je razlog prekida bila druga cura, zbog čega se osjećala nebitnom i to prozvala najgorim razdobljem u životu. Išla je na spojeve, no bila je sama, bilo joj je dosadno i imala je poremećaj u prehrani.

"Valjda sam bila očajna. Najbolje je kad ne tražiš pa ti se dogodi, ali ja sam stvarno tražila, ja sam stvarno trebala nekog. Samo sam htjela da me netko voli."

"Dolazimo do moje druge veze. Neću imenovati nikoga jer su nebitni. Upoznala sam tog jednog dečka u nekom klubu, on je tamo radio. On nešto gleda mene, ja nešto gledam njega, simpa, karizmatičan, malo je drugačije izgledao... I mi se nešto krenemo viđat i sad, pazite ovaj prvi red flag, koja sam ja budaletina", poručila je Ella i ispričala kako je došla kod njega u stan u kojem je živio s cimerima i dok je bila s njim, dopisivao se s nekom curom, a kasnije, kada su izašli u Tvornicu, prišla joj je cura koja joj je rekla da ju je taj dečko ostavio zbog Elle i da su još bili zajedno dok je ona bila kod njega doma.

"Ja sam njemu to rekla, a on je, naravno, govorio da je luđakinja, a svi znamo da nije luđakinja. Taj odnos je bio grozan. Psihičko, fizičko, seksualno maltretiranje. Gaslightanje, manipulacije... Sve što možete staviti ispred zlostavljanje, meni se dogodilo. I događalo se dugo. Ja sam to trpjela zato što ja nisam znala da postoji bolje. Zavoliš čovjeka jer ima dana kada je bio dobar i onda živiš za te dobre dane", nastavila je Ella i otkrila da je poslije te veze razvila tikove.

Idućeg je partnera je pohvalila. Poručila je kako je to bio dobar odnos i jedini od kojeg nema traume. Međutim, gotovo istodobno njoj je preminuo otac Dino, a u svijetu je niknula financijska kriza zbog koje se taj neimenovani partner preselio u Švedsku. Poslije toga uslijedilo je razdoblje izlazaka i tuluma, a onda je upoznala svog bivšeg supruga Charlesa Pearcea. Taj je dio preskočila, nakon čega je počela pričati o tome da je odlučila pronaći sebe.

"Morali smo se razdvojiti i kad smo se razdvojili, viđala sam se s nekim ljudima, htjela sam vidjeti kako bi mene percipirali muškarci s ovim životom koji sad vodim. I počela sam primjećivat u tim upoznavanjima, dejtanjima, neke osobine koje nisam mogla primijetiti kad sam imala 20 godina. Dobila bih loš osjećaj oko nekoga, oni su svi nešto htjeli. Rekla sam da si želim dat vremena da upoznam nekog, da prođe ta zaljubljenost, a ne da odmah ulazim u neku vezu i upoznam osobu tek nakon devet mjeseci", dodala je Ella.

Danas smatra da je zdravo da muškarac njezinih godina želi biti s vršnjakinjom.

"Muškarac koji je sam s 38 godina i traži 20-godišnjakinju ima neke nesigurnosti, jer žene koje imaju 34 godine su emocionalno inteligentne i prođu pogledom kroz tebe i znaju te, a to ne odgovara osobi koja glumi. Zato što ne žele da ljudi znaju što skrivaš, a djevojke od 20 godina traže stabilnost i sigurnost i njih je lako oblikovati", zaključila je Ella i naglasila da je bila sretna u razdoblju kada je bila sama i išla na psihoterapiju te se bavila sobom. Na kraju je svima poželjela zdrave standarde i granice.

