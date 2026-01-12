Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja

Prvi ples Nediljka Bulja i Pije Cvjetković postao je pravi hit na društvenim mrežama, a emotivni prizori sa svadbe brzo su osvojili simpatije publike.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj prošlog je vikenda oženio svog sina Nediljka Bulja.

Svadbeno slavlje Nediljka i njegove odabranice Pije Cvjetković započelo je emotivno i elegantno – prvim plesom koji je u trenu raznježio sve prisutne.

Mladenci su plesali na pjesmu Marka Škugora ''Kad Bog nas u jedno spaja'', a snimku prvog plesa na TikToku je podijelio bend koji im je svirao.

#vjenčanje #dalmacija #sinj #prviples ♬ original sound - Grupa Piromani @grupa.piromani Dragi naši mladenci, Pia & Neno ❤️, biti dio ove nezaboravne večeri je bila čast ali i velika odgovornost pa dok se još uvijek sliježu dojmovi ostaviti ćemo ovdje jedan od najposebnijih trenutaka večeri 🤵🏻‍♂️👰🏻. Želimo vam život prepun zajedničkih ritmova, osmijeha i trenutaka u kojima ćete uvijek birati jedno drugo. Hvala na povjerenju, a mi se sigurno opet vidimo na nekom vjenčanju ili gaži koje su pred nama. Vaši PIROMANI 🔥🔥🔥 #grupapiromani

Poseban trenutak uslijedio je kada je mladoženja nagnuo svoju mladu, a ples su popunile i prskalice te dim.

Video sa svadbe sina podijelio je i sam Bulj koji se našalio na račun svog plesnog znanja. Više pogledajte OVDJE.

Miro Bulj - 2 Foto: Facebook

Više o mladenki Piji koja se može pohvaliti i političkom karijerom čitajte OVDJE.

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 13 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Na vjenčanju su fotografi prvi put uhvatili i Buljovu suprugu Jelenu, kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Jelena Bulj - 1 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

