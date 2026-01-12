Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja

Prvi ples Nediljka Bulja i Pije Cvjetković postao je pravi hit na društvenim mrežama, a emotivni prizori sa svadbe brzo su osvojili simpatije publike.
Sinjski gradonačelnik Miro Bulj prošlog je vikenda oženio svog sina Nediljka Bulja.3 vijesti o kojima se priča više se ne kriju Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga evo kako izgleda Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...'' pohvalio se Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
Svadbeno slavlje Nediljka i njegove odabranice Pije Cvjetković započelo je emotivno i elegantno – prvim plesom koji je u trenu raznježio sve prisutne.
Mladenci su plesali na pjesmu Marka Škugora ''Kad Bog nas u jedno spaja'', a snimku prvog plesa na TikToku je podijelio bend koji im je svirao.
@grupa.piromani Dragi naši mladenci, Pia & Neno ❤️, biti dio ove nezaboravne večeri je bila čast ali i velika odgovornost pa dok se još uvijek sliježu dojmovi ostaviti ćemo ovdje jedan od najposebnijih trenutaka večeri 🤵🏻♂️👰🏻. Želimo vam život prepun zajedničkih ritmova, osmijeha i trenutaka u kojima ćete uvijek birati jedno drugo. Hvala na povjerenju, a mi se sigurno opet vidimo na nekom vjenčanju ili gaži koje su pred nama. Vaši PIROMANI 🔥🔥🔥 #grupapiromani #vjenčanje #dalmacija #sinj #prviples ♬ original sound - Grupa Piromani
Poseban trenutak uslijedio je kada je mladoženja nagnuo svoju mladu, a ples su popunile i prskalice te dim.
Galerija 16 16 16 16 16
Video sa svadbe sina podijelio je i sam Bulj koji se našalio na račun svog plesnog znanja. Više pogledajte OVDJE.
Miro Bulj - 2 Foto: Facebook
Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura ruši stereotipe: Pohvalila se kako sama mijenja akumulator na autu!
Više o mladenki Piji koja se može pohvaliti i političkom karijerom čitajte OVDJE.
Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 13 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Na vjenčanju su fotografi prvi put uhvatili i Buljovu suprugu Jelenu, kako ona izgleda pogledajte OVDJE.
Jelena Bulj - 1 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je talijanski kralj paparazza koji je bio braku s jednom od najljepših Hrvatica? Bio je i u zatvoru!
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Rastaje se jedan od omiljenih parova današnjice, on javno progovorio o nevjeri!
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Bloom na novim fotkama apsolutni je hit! S mamom Majom i Šimom bio je na uzbudljivom izletu
Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o golemom uspjehu ženskog benda koji je jedna rečenica dovela do potpunog bojkota!