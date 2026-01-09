Priča o golemom uspjehu ženskog benda koji je jedna rečenica dovela do potpunog bojkota!

Da je kratak put od slave do crne liste, pokazao je prije više od 20 godina bend Dixie Chicks otvorenim protestom protiv najviše vlasti u SAD-u.

U povijesti popularne glazbe rijetko se pojavi izvođač koji istovremeno preoblikuje žanr, izazove političku buru i preživi gotovo potpuni izgon iz industrije.

Djevojke iz benda Dixie Chicks, danas poznatog kao The Chicks, učinile su sve to. Njihova priča nije samo priča o glazbi nego i o slobodi govora, ženskom autoritetu u muškom svijetu countryja i dugom putu od bojkota do rehabilitacije.

The Chicks - 7 Foto: Profimedia

The Chicks - 4 Foto: Profimedia

Bend je osnovan 1989. u Dallasu, u Teksasu, a originalnu postavu činile su sestre Martie i Emily Erwin (kasnije Maguire i Strayer) te Natalie Maines, koja se grupi pridružila 1995. i ubrzo postala njezino prepoznatljivo lice i glas. U ranim danima svirale su tradicionalni country i bluegrass, oslanjajući se na akustične instrumente, virtuozne harmonije i snažnu, gotovo punkersku energiju na pozornici.

U vrijeme kada je mainstream country bio strogo kontroliran i izrazito konzervativan, Dixie Chicks djelovale su svježe, glasno i – opasno drukčije.

Dixie Chicks krajem 90-ih redefinirale su ulogu žena u country glazbi. Nisu bile "ukras" uz muške zvijezde, nego autorice, instrumentalistice i liderice. Njihov zvuk spajao je tradicionalni country s popom i rockom, otvarajući vrata novoj publici i postavljajući temelje za kasnije izvođačice poput Taylor Swift, Kacey Musgraves i Maren Morris.

Njihov uspjeh bio je golem – ali i krhak. Album "Wide Open Spaces" (1998.) lansirao ih je u zvijezde, s istoimenim hitom i pjesmom "There’s Your Trouble". Slijedi "Fly" (1999.), s hitovima "Cowboy Take Me Away" i "Ready to Run", koji im donosi Grammyje i status najvećega ženskog country benda na svijetu.

Kulminacija dolazi s albumom "Home" (2002.), koji uključuje pjesmu "Travelin’ Soldier", baladu koja će, ironično, postati središnja točka njihova pada.

U ožujku 2003., tijekom koncerta u Londonu, Natalie Maines izgovara rečenicu koja će ući u pop-kulturnu povijest: "Čisto da znate, sramimo se što je američki predsjednik iz Teksasa."

Izjava dolazi nekoliko dana prije američke invazije na Irak. U Americi, posebno u country krugovima, reakcija je bila eksplozivna. Dixie Chicks proglašene su izdajicama, nepatriotskima i "antiameričkima". Country radijske postaje diljem SAD-a prestaju emitirati njihove pjesme. Organiziraju se javna spaljivanja CD-ova, koncerti se otkazuju, a bend postaje praktički izbrisan iz mainstream countryja. "Travelin’ Soldier", tada broj jedan na ljestvicama, nestaje s radija preko noći.

Bio je to jedan od najbrutalnijih primjera kolektivnog bojkota u modernoj glazbenoj industriji i jasna poruka svima koji bi se usudili javno kritizirati vlast.

The Chicks - 5 Foto: Profimedia

The Chicks - 2 Foto: Profimedia

Godine 2006. vraćaju se s albumom "Taking the Long Way", na kojem se nalazi pjesma "Not Ready to Make Nice", izravni odgovor na linč koji su proživjele. Pjesma osvaja Grammyje, a album debitira na prvom mjestu Billboarda.

Poruka je jasna: ne povlače riječi i ne mole za oprost.

Ipak, iako su komercijalno uspješne, njihov odnos s country industrijom ostaje trajno narušen. U lipnju 2020., u jeku globalnih rasprava o rasizmu i simbolima Konfederacije, bend mijenja ime iz Dixie Chicks u The Chicks. Riječ "Dixie" povijesno se povezuje s američkim Jugom i ropstvom, a bend jasno daje do znanja da se želi distancirati od tog nasljeđa.

The Chicks - 1 Foto: Profimedia

The Chicks - 4 Foto: Profimedia

Istovremeno objavljuju pjesmu "March March", otvoreno političku i društveno angažiranu. Album "Gaslighter" (2020.) donosi im novu generaciju fanova i kritičko priznanje. U vremenu kada je politički angažman umjetnika postao norma, The Chicks se doživljavaju kao prethodnice – žene koje su bile "otkazane" prije nego što je kultura otkazivanja dobila ime.

Danas su simbol otpora, integriteta i dugoročnoga umjetničkog preživljavanja.

The Chicks - 4 Foto: Afp

The Chicks - 5 Foto: Afp

The Chicks - 2 Foto: Afp

The Chicks nije samo country bend. Njegova studija slučaja o tome što se događa kada žene u Americi kažu ono što se ne očekuje da kažu – i odbiju šutjeti. Njihova priča dokazuje da popularnost može nestati preko noći, ali i da se istina, kad-tad, vraća na bis.

