Naša misica Laura ruši stereotipe: Pohvalila se kako sama mijenja akumulator na autu!

Hrvatska Miss Universe još jednom je pokazala da snaga, samostalnost i praktičnost itekako mogu ići uz titulu najljepše.

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović još jednom je pokazala da ljepota i snalažljivost idu ruku pod ruku.

Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija na kojima sama mijenja akumulator na automobilu.

Laura Gnjatović - 4 Foto: Instagram

Uz objavu je duhovito napisala: ''Stvari koje mi nisu bile na popisu, ali 2026. me natjerala na njih: mijenjanje akumulatora'', čime je nasmijala i oduševila svoje pratitelje.

Laura Gnjatović - 2 Foto: Instagram

Umjesto glamura i crvenih tepiha, ovaj put pokazala je sasvim drugačiju, prizemnu stranu – onu koja se ne boji zasući rukave.

Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Laura se na svjetskom izboru plasirala u Top 30.

"Očekujem sad od svih cura Hrvatica da se hrabro prijavljuju na Miss Universe jer one su budućnost ovoga", kazala je naša misica za Dnevnik Nove TV.

"Ja stvarno ne bih htjela da izumre ovo natjecanje u ljepoti jer nije natjecanje u ljepoti mislim da ima više od toga, a ja bih voljela kad bi nekako cure skupile hrabrosti da se istaknu tamo. Ovo je stvarno prekrasan put za svaku od njih i mislim da puno toga može donijeti ovo iskustvo ne samo jesam li lijepa ili nisam, ali mislim da je stvarno jedno bogato i lijepo putovanje."

Još ranije je otkrila tko joj je bila favoritkinja za pobjedu, a redoslijed među prvih pet bi odredila drugačije.

"Nikad nikad ne bih rekla da će to tako biti ako su baš one morale pobijediti, ja bih obrnula totalno redoslijed znači da mi pobijedi Obala Bjelokosti jer žena je zaslužila apsolutno svime tu pobjedu", zaključila je Laura, a na izboru je pobijedila Meksikanka Fatima Bosch.

2026. godinu Laura je dočekala u društvu Donalda i Melanije Trump. Kako se tamo našla čitajte OVDJE.

Inače, lijepa Laura zaručena je od prošle godine, a tko je njen zaručnik čitajte OVDJE.

Laura Gnjatović i Filip Vujičić - 1 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

