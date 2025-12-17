Šok na proslavi nove Miss Universe, zbog njezina ponašanja reagirali i tjelohranitelji

Miss Universe 2025., Fatima Bosch izazvala je lavinu reakcija nakon što se društvenim mrežama proširio video s proslave u njezinom Meksiku.

Na društvenim mrežama munjevito se proširila snimka s njezine pobjedničke večeri, no slavlje je neočekivano prešlo granicu protokola.

Bosch je na pozornici slavila s publikom, plesala i smijala se, ali ni nakon što je glazba stala i program trebao krenuti dalje – nije silazila. Na kraju ju je član njezina osiguranja morao doslovno odnijeti s pozornice. I dok ju je nosio, Fatima nije prestajala plesati i mahati publici.

Fatima Bosch - 5 Foto: Instagram

Ovaj trenutak iznenadio je okupljene te izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

''Sretna je i svoja'', ''Je li bila pijana?'', ''Ne vidim ništa loše u ovom videu'', ''Krunu možeš kupiti, ali ne i glamur'', ''Ona ne izgleda kao Miss Universe'', ''Gdje je elegancija?'', ''Što je ovo'', ''Ne znam zašto toliko negativnih komentara, samo se zabavljala'', ''Bez riječi sam'', dio je komentara ispod videa.

Fatima Bosch - 3 Foto: Afp

Ovo nije prvi put da je Meksikanka šokirala svojim ponašanjem. Nedavno je naprasno napustila studio usred emisije. Više o tome pisali smo OVDJE.

Miss Universe 2025. - 4 Foto: Afp

Uz nju se veže i veliki skandal s početa ovogodišnjeg natjecanja za prestižnu titulu. Više o tome čitajte OVDJE.

Fatima Bosch - 2 Foto: Afp

