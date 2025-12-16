Sin ubijenog redatelja neće na sud? Unajmio je odvjetnika čiji su klijenti bile velike face

Nick Reiner, suočen s teškim optužbama vezanim uz smrt članova svoje obitelji, za obranu je angažirao poznatog odvjetnika, dok se njegovo prvo pojavljivanje pred sudom zasad odgađa.

Nick Reiner, optužen za ubojstvo svojih roditelja Roba Reinera i Michele Singer Reiner, angažirao je odvjetnika za obranu Alana Jacksona — koji je ranije zastupao Harveyja Weinsteina, Kevina Spaceyja i Karen Read.

Jackson je u utorak ujutro potvrdio novinarima da zastupa Reinera, rekavši medijima ispred Višeg suda u Los Angelesu da se njegov klijent u utorak neće prvi put pojaviti pred sudom jer još nije medicinski proglašen sposobnim, prenosi People.

Rob i Nick Reiner

Tridesetdvogodišnji Reiner uhićen je na postaji podzemne željeznice u Exposition Parku, oko 15 milja od obiteljskog doma. Dramatične snimke uhićenja prikazuju policiju kako ga obara na tlo i stavlja mu lisice, a u akciji su sudjelovali pripadnici LAPD-a i američki maršali. Snimku pogledajte OVDJE.

Rob i Nick Reiner

Trenutačno se suočava s federalnim optužbama za ubojstvo i zadržan je bez mogućnosti jamčevine.

Prema policijskim navodima, Rob i Michele pronađeni su izbodeni na smrt u nedjelju poslijepodne, a kuću je, prema izvješćima američkih medija, otkrila njihova kći Romy, koja je odmah obavijestila policiju i bliske obiteljske prijatelje. Među prvima u dom Reinera stigli su dugogodišnji prijatelji Billy Crystal i njegova supruga Janice, vidno potreseni tragedijom.

Rob Reiner obitelj

Daily Mail objavio je i nove stravične detalje o slučaju koji je potresao Hollywood.

Naime, Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su u krevetu s prerezanim grlima i moguće je da su spavali kada su ubijeni, tvrdi izvor blizak istrazi za Daily Mail.

Nick se, navodno, samo nekoliko sati nakon žestoke obiteljske svađe na blagdanskoj zabavi kod Conana O’Briena prijavio u hotel u Santa Monici. Osoblje je ondje pronašlo tuš pun krvi, tragove koji su vodili s kreveta te prozor prekriven plahtama. Svjedoci su izjavili da je Nick izgledao dezorijentirano i da se nikada nije odjavio iz hotela.

Više čitajte OVDJE.

Rob Reiner

Rob Reiner

Rob Reiner

Prema izvorima bliskima obitelji, Reineri su se godinama borili s Nickovim ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Više o Nicku čitajte OVDJE.

Je li najosobniji projekt slavnog redatelja bio pokušaj pomirenja koji je završio tragedijom? Više saznajte OVDJE.

Rob Reiner

Rob i Michele Reiner pronađeni mrtvi u svojem domu

Mjesto zločina

