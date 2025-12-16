Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!

Nakon skandala i sudske presude, glumac Moamer Kasumović odrekao se najvećeg općinskog priznanja u Bijelom Polju.
Prethodno je vijećnik Demokratske Crne Gore Marko Đukić zatražio da mu se oduzme Trećejanuarska nagrada Općine Bijelo Polje, koju je dobio 2017. godine. Riječ je o javnom priznanju koje se dodjeljuje svake godine povodom Dana općine (3. siječnja) za iznimna postignuća i doprinos razvoju općine u različitim područjima društvenog života.
Kako prenose crnogorske Vijesti, nagrada koju je dobio 2017. godine u međuvremenu mu nije oduzeta, no glumac je sada u priopćenju dostavljenom predstavnicima Skupštine općine Bijelo Polje naveo da se odriče nagrade.
''Poštovane članice i članovi Skupštine općine Bijelo Polje,
Ovim putem želim vas obavijestiti da se odričem nagrade 3. siječnja Općine Bijelo Polje, za koju sam bio predložen i izabran.
Ovu odluku donosim isključivo zato što ne želim da priznanje koje bi trebalo afirmirati istinske društvene i kulturne vrijednosti bude dovedeno u kontekst političkih prepucavanja, podjela ili bilo kakve instrumentalizacije.
Istodobno želim jasno istaknuti da se ovim činom ni na koji način ne umanjuje moja zahvalnost niti osjećaj časti koji sam imao – i koji i dalje imam – zbog činjenice da je moj rad prepoznat i predložen za jedno od najznačajnijih općinskih priznanja.
Uvjeren sam da je ova odluka, u danim okolnostima, najbolji način da se sačuva dostojanstvo same nagrade i izbjegnu daljnje nepotrebne kontroverze.''
Podsjetimo, prošle godine pročulo se kako je Kasumović optužen za pedofiliju. Kasumović je 2019. u Sarajevu počinio bludne radnje nad petnaestogodišnjakom. Protiv njega je optužnica podignuta početkom 2021., a pravomoćna presuda donesena je u svibnju 2023. na Općinskom sudu u Sarajevu.
Proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, koju je otkupio za 36.500 maraka (oko 18 tisuća eura). Također je uvršten u Registar pedofila Crne Gore, u kojoj je rođen.
