Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!

Nakon skandala i sudske presude, glumac Moamer Kasumović odrekao se najvećeg općinskog priznanja u Bijelom Polju.

Crnogorski glumac Moamer Kasumović oglasio se prvi put nakon skandala i presude zbog bludnih radnji nad maloljetnikom.

Prethodno je vijećnik Demokratske Crne Gore Marko Đukić zatražio da mu se oduzme Trećejanuarska nagrada Općine Bijelo Polje, koju je dobio 2017. godine. Riječ je o javnom priznanju koje se dodjeljuje svake godine povodom Dana općine (3. siječnja) za iznimna postignuća i doprinos razvoju općine u različitim područjima društvenog života.

Kako prenose crnogorske Vijesti, nagrada koju je dobio 2017. godine u međuvremenu mu nije oduzeta, no glumac je sada u priopćenju dostavljenom predstavnicima Skupštine općine Bijelo Polje naveo da se odriče nagrade.

''Poštovane članice i članovi Skupštine općine Bijelo Polje,

Ovim putem želim vas obavijestiti da se odričem nagrade 3. siječnja Općine Bijelo Polje, za koju sam bio predložen i izabran.

Ovu odluku donosim isključivo zato što ne želim da priznanje koje bi trebalo afirmirati istinske društvene i kulturne vrijednosti bude dovedeno u kontekst političkih prepucavanja, podjela ili bilo kakve instrumentalizacije.

Istodobno želim jasno istaknuti da se ovim činom ni na koji način ne umanjuje moja zahvalnost niti osjećaj časti koji sam imao – i koji i dalje imam – zbog činjenice da je moj rad prepoznat i predložen za jedno od najznačajnijih općinskih priznanja.

Uvjeren sam da je ova odluka, u danim okolnostima, najbolji način da se sačuva dostojanstvo same nagrade i izbjegnu daljnje nepotrebne kontroverze.''

Podsjetimo, prošle godine pročulo se kako je Kasumović optužen za pedofiliju. Kasumović je 2019. u Sarajevu počinio bludne radnje nad petnaestogodišnjakom. Protiv njega je optužnica podignuta početkom 2021., a pravomoćna presuda donesena je u svibnju 2023. na Općinskom sudu u Sarajevu.

Proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, koju je otkupio za 36.500 maraka (oko 18 tisuća eura). Također je uvršten u Registar pedofila Crne Gore, u kojoj je rođen.

