Zbog ovih kadrova bujnu ljepoticu uspoređuju s fatalnom holivudskom divom

Na crvenom tepihu Sydney Sweeney izgledala je poput moderne verzije slavne plavuše s filmskih ekrana.

Američka glumica Sydney Sweeney, koju mnogi nazivaju seks bombom 21. stoljeća, pojavila se na premijeri filma ''The Housemaid'' u Los Angelesu i ponovno oduševila svojim izgledom.

Za ovu svečanu priliku odabrala je dugu bijelu haljinu s dubokim dekolteom i širokom, lepršavom suknjom ukrašenom perjem.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Haljina je istaknula njezin uski struk i bujan dekolte, zbog čega su je mnogi usporedili s legendarnom Marilyn Monroe.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Afp

Svojim glamuroznim izgledom, valovitom kosom i crvenim ružem, Sydney je podsjetila na zlatno doba Hollywooda – ali u modernom izdanju.

Galerija 23 23 23 23 23

Pogledaji ovo Celebrity Angelina Jolie prvi put javno pokazala ožiljke od operacije koja joj je promijenila život

Bujna ljepotica aktivna je i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 25 milijuna pratitelja, a nedavno je maštu svojih fanova zagolicala prizorima iz jacuzzija. Više o tome pisali smo OVDJE.

Sydney Sweeney - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je Anđa Marić prije pričala o svom sinu, koji se trenutačno bori s teškom ovisnosti

U posljednje vrijeme ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera! Detalje saznajte OVDJE.

Sydney Sweeney Foto: Instagram

U listopadu se na crvenom tepihu pojavila bez grudnjaka i bez zadrške, njezina haljina otkrila je ama baš sve! Fotke pogledajte OVDJE.

Sydney Sweeney - 5 Foto: Afp

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Čista magija! Pogledajte fotke s raskošne proslave rođendana Marka Grubnića

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Figura iz snova! Mini outfit Franke Batelić istaknulo njezine duge noge

Pogledaji ovo Celebrity Nema zime gdje su Maja i Šime! Fotkama iz ludog izlaska pokazali koliko uživaju zajedno