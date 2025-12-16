Zbog ovih kadrova bujnu ljepoticu uspoređuju s fatalnom holivudskom divom

Na crvenom tepihu Sydney Sweeney izgledala je poput moderne verzije slavne plavuše s filmskih ekrana.
Američka glumica Sydney Sweeney, koju mnogi nazivaju seks bombom 21. stoljeća, pojavila se na premijeri filma ''The Housemaid'' u Los Angelesu i ponovno oduševila svojim izgledom.3 vijesti o kojima se priča ''Osjećam se odgovornom...'' Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...'' obitelj moli za privatnost Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra Nevjerojatna transformacija Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama
Za ovu svečanu priliku odabrala je dugu bijelu haljinu s dubokim dekolteom i širokom, lepršavom suknjom ukrašenom perjem.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Haljina je istaknula njezin uski struk i bujan dekolte, zbog čega su je mnogi usporedili s legendarnom Marilyn Monroe.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
Sydney Sweeney Foto: Afp
Svojim glamuroznim izgledom, valovitom kosom i crvenim ružem, Sydney je podsjetila na zlatno doba Hollywooda – ali u modernom izdanju.
Galerija 23 23 23 23 23
Pogledaji ovo Celebrity Angelina Jolie prvi put javno pokazala ožiljke od operacije koja joj je promijenila život
Bujna ljepotica aktivna je i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 25 milijuna pratitelja, a nedavno je maštu svojih fanova zagolicala prizorima iz jacuzzija. Više o tome pisali smo OVDJE.
Sydney Sweeney - 3 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Ovako je Anđa Marić prije pričala o svom sinu, koji se trenutačno bori s teškom ovisnosti
U posljednje vrijeme ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera! Detalje saznajte OVDJE.
Sydney Sweeney Foto: Instagram
U listopadu se na crvenom tepihu pojavila bez grudnjaka i bez zadrške, njezina haljina otkrila je ama baš sve! Fotke pogledajte OVDJE.
Sydney Sweeney - 5 Foto: Afp
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Čista magija! Pogledajte fotke s raskošne proslave rođendana Marka Grubnića
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Figura iz snova! Mini outfit Franke Batelić istaknulo njezine duge noge
Pogledaji ovo Celebrity Nema zime gdje su Maja i Šime! Fotkama iz ludog izlaska pokazali koliko uživaju zajedno