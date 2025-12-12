Bujna ljepotica zagolicala maštu pratitelja prizorima iz jacuzzija!

Mlada glumačka zvijezda fotkama s odmora podigla je temperaturu na Instagramu.

Američka glumica Sydney Sweeney na Instagramu je objavila niz fotografija sa svog zimskog odmora u Londonu, a objava je u kratkom roku privukla veliku pažnju pratitelja.

Na fotografijama se može vidjeti da je uživala u raznim aktivnostima – pozirala je pred ogledalom u modernoj kombinaciji, podijelila i nekoliko kadrova s jahanja, a zabilježila je i trenutke s predivnog engleskog imanja koje odiše zimskom idilom.

Ipak, najviše pažnje plijenila je fotografija iz jacuzzija, na kojoj je s prijateljicom pozirala s maskama na licu i u kupaćim kostimima – opuštena, nasmijana i potpuno prirodna.

''Ova žena je nacionalno blago'', ''Ljudi, 10 fotka je ona koju tražite'', ''Preslatka'', ''Ikona'', ''Sydney, izgledaš predivno kao i uvijek. Nadam se da si se divno provela", "Sydney je možda najljepša glumica na svijetu, prezgodna je", "Zaslužuješ medalju", dio je komentara s Instagrama.

Podsjetimo, seks-bomba 21. stoljeća ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera! Kadrove s njihovog odmora pogledajte OVDJE.

