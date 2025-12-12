Zbog bombastičnog dekoltea reality zvijezde blicevi paparazza nisu prestali bljeskati

Jedno pojavljivanje bilo je dovoljno da ponovno zapali interes javnosti – Kim Kardashian pojavila se u izdanju koje malo toga prepušta mašti i još jednom potvrdila status modne provokatorice bez konkurencije.

Kim Kardashian još jednom je dokazala zašto je i dalje jedna od najpraćenijih modnih ikona na svijetu.

Slavna reality zvijezda i poduzetnica pojavila se u izazovnoj crnoj kombinaciji koja nije prošla nezapaženo – naprotiv, privukla je sve poglede prisutnih i fotografa.

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

Kim je odabrala usku, duboko dekoltiranu crnu haljinu koja je savršeno naglasila njezine obline, dok je čipkasto donje rublje diskretno provirivalo ispod kroja, dajući cijelom izdanju dodatnu dozu seksepila. Struk je istaknula upečatljivim detaljem u obliku blještave kopče, a cijeli look zaokružila je crnim krznenim kaputom, koji je nosila nonšalantno prebačen preko ramena.

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Nije tajna da Kim voli pomaknuti granice kada je moda u pitanju, a ovom pojavom još je jednom pokazala kako odvažno, ali elegantno može ići ruku pod ruku.

Kim Kardashian - 3 Foto: Afp

Ovih dana Kim je pokazala kako je ukrasila kuću za blagdane. Pomalo bizarni ukrasi sve su što se komentira na društvenim mrežama. Više pogledajte OVDJE.

Kim Kardashian - 2 Foto: Afp

