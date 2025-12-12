Hoće li naš Marino osvojiti srca publike? Evo kako Hrvatska stoji u anketama za Dječji Eurosong

Preslatki Marino iz Ploča predstavlja nas ove subote na velikom natjecanju, a publika već bira svoje favorite.

Još nas malo dijeli do 23. izdanja Dječjeg Eurosonga koje se ove subote, 13. prosinca, održava u gruzijskom Tbilisiju. Poseban razlog za uzbuđenje imamo i mi – nakon dugih 11 godina, Hrvatska se vraća na ovo glazbeno natjecanje, a predstavljat će nas preslatki Marino Vrgoč iz Ploča s pjesmom "Snovi".

Uoči samog natjecanja, na stranici Eurovision World objavljena je velika anketa u kojoj fanovi iz cijele Europe glasaju za svog favorita Dječjeg Eurosonga 2025. Iako se radi o neslužbenom glasanju, rezultati jasno otkrivaju tko su trenutačno najveći miljenici publike.

Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Trenutačno najviše glasova ima Armenija, koja vodi s 17% podrške publike. Vrlo blizu su Ukrajina i Poljska, obje s po 14%, dok se na četvrtom mjestu nalazi Španjolska s 8%. Prvih pet zaokružuje Francuska, koju podržava 7% glasača.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Dječji Eurosong 2025. Foto: Eurovisionworld/Screenshot

U anketi je dosad sudjelovalo više od 23 tisuće ljudi, a naš Marino, koji će nastupiti pod rednim brojem tri, nalazi se na 13. mjestu.

