Sjećate li se iritantnog poštara iz Seinfelda? Prepolovio se i nema šanse da bi ga prepoznali!

Wayne Knight ponovno puni naslovnice – ovaj put zbog uloge u novom hororu i velike fizičke promjene.

Iako nikad nije bio dio glavne glumačke postave u ''Seinfeldu'', Wayne Knight se kao dosadni poštar Newman pretvorio u jednog od najikoničnijih likova serije. Njegovi zagrljaji s Kramerom, vječni sukobi s Jerryjem i nezaboravno "Hello, Jerry" postali su legendarni trenuci televizijske povijesti.

Newman je bio lik kojeg su gledatelji voljeli mrziti, ali Knight je svojim specifičnim šarmom od epizodne uloge stvorio prepoznatljivo TV lice, piše Daily Mail.

Glumio je nespretnog programera u Spielbergovom ''Jurskom parku'', pojavio se u kultnom ''Space Jamu'' uz Michaela Jordana, te zabavljao publiku u seriji ''Treći kamenčić od Sunca''. Pojavio se čak i u slavnoj sceni ispitivanja sa Sharon Stone u filmu ''Sirove strasti''.

Danas, s 70 godina, Wayne Knight ponovno je u centru pažnje zahvaljujući ulozi u hit-nastavku horor franšize ''Five Nights at Freddy’s 2'', gdje glumi zlokobnog profesora znanosti, gospodina Berga. Povodom premijere filma prošlog tjedna pojavio se na crvenom tepihu u TCL Chinese Theatru u Hollywoodu – u elegantnoj tamnocrvenoj dolčeviti i crnom sakou, izgledao je dotjeranije nego ikad.

U jednom intervjuu, Knight je priznao kako mu je prošle godine ponestalo glumačkih ponuda nakon što je izgubio čak 45 kilograma.

"Treba vremena da vas ljudi prihvate onakvima kakvi jeste, i da onda otkriju možete li i dalje raditi isto, samo bez viška kilograma", rekao je za TMZ, prenosi Daily Mail.

U razgovoru za Entertainment Weekly 2023. godine, otvoreno je govorio o svom putu mršavljenja.

"Pušio sam, pio i puno jeo, a u obitelji imam povijest srčanih bolesti", priznao je.

Dodao je kako je bio spreman učiniti sve što je bilo potrebno kako bi izgubio kilograme.

"Probao sam sve što se može zamisliti – terapiju, lijekove, operaciju, pa čak i zračenje", rekao je, ne ulazeći u detalje.

Kad su ga pitali pokušava li smršavjeti "na starinski način", Knight se našalio: "Mislite – ne jesti? Da, to stvarno djeluje."

