Jedan detalj iz omiljenog božićnog filma svake godine iznova iznenadi gledatelje: ''Ako to nije šok!''

"Zapravo ljubav" jedan je od omiljenijih božićnih filmova, no mnogi ljubitelji filma se svake godine šokiraju zbog razlike u godinama dvoje glumaca.

Božićni klasik "Zapravo ljubav" već je dva desetljeća nezaobilazni dio blagdanske tradicije diljem svijeta, ali postoji jedan detalj koji iznova šokira gledatelje.

U pitanju je dobna razlika između glumaca Keire Knightley i Thomasa Brodie-Sangstera. Naime, iako u filmu glume likove potpuno različitih generacija — ona mladenku Juliet, a on dječaka Sama — razlika u godinama među njima iznosi samo pet godina. Kada se snimao film 2003., Keira je imala 17, a Thomas tek 12 godina.

U priči, Juliet je uključena u ljubavni trokut s Markom (Andrew Lincoln) i udana za Petera (Chiwetel Ejiofor). Kada se usporede njihove stvarne godine, otkrije se još nekoliko iznenađenja - Keira je bila 12 godina mlađa od Andrewa Lincolna, a 10 godina mlađa od svojeg filmskog supruga Chiwetela Ejiofora.

Keira Knightley on the set of Love Actually pic.twitter.com/Q5ceZsOXzo — cinesthetic. (@TheCinesthetic) October 22, 2024

Gledatelji svake godine iznova reagiraju iznenađeno, a društvene mreže prepune su komentara korisnika šokiranih tim podatkom.

"Keira Knightley samo je pet godina starija od dječaka Sama — ako to nije šok, ne znam što jest!", "Tek sam sada shvatio da je Keira imala 17 godina kad je snimala "Zapravo ljubav"!", "To znači da je 30-godišnji Andrew Lincoln bio zaljubljen u 17-godišnju Keiru Knightley i sada je ovaj film jako čudan", "Razlika u godinama Keire Knightley i Thomasa Brodie-Sangstera je najčudnijih pet godina ikad", napisali su fanovi filma na društvenim mrežama.

The Keira Knightley and Thomas Brodie-Sangster age gap of the widest five years ever in Love Actually — adrienne (@barelytolerabIe) December 6, 2025

S ovim kritikama složila bi se i jedna od scenaristica Emma Freud, koja je priznala da bi se danas izbor glumaca razlikovao.

"Richard Curtis vjerojatno bi danas za mladu mladenku odabrao Saoirse Ronan ili Lily James", poručila je Freud, dodavši i da se uloga premijera, koju je glumio Hugh Grant, danas doimala "nevjerojatno realističnom", te pohvalila Emmu Thompson kao savršenu Karen.

Usprkos mani da Knightley i Brodie-Sangster u filmu izgledaju generacijski udaljeni svjetlosnim godinama, film i dalje privlači milijune gledatelja za vrijeme božićnih blagdana.

