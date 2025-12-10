Zbog nje je ostavio heroinu svog kultnog filma, a danas žive ljubavnu bajku kojoj se dive svi

James Cameron na premijeru filma "Avatar 3" stigao je u društvu supruge Suzy Amis, koju je upoznao na setu filma "Titanic".

U kinodvorane diljem svijeta ovih dana stiže film "Avatar 3", koji ponovno okuplja zvjezdanu ekipu. U svoje uloge vraćaju se Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver i Kate Winslet, dok je redateljsku palicu ponovno preuzeo James Cameron.

Proslavljeni Kanađanin na premijeru filma je stigao u pratnji supruge Suzy Amis, s kojom je u braku od 2000. godine.

Galerija

James Cameron i Suzy Amis - 1 Foto: Profimedia

Svoju ljubavnu priču započeli su dok je Cameron još bio s Lindom Hamilton, s kojom je dobio kćer. Kada su se sve više počele javljati glasine o njegovoj aferi s Amis, s kojom se upoznao na setu filma "Titanic", Cameron se rastao od Hamilton, koja je zauzvrat dobila 50 milijuna dolara u brakorazvodnoj parnici.

Bill Paxton i Suzy Amis - 5 Foto: Profimedia

James Cameron i Suzy Amis - 4 Foto: Profimedia

Nakon svog tada četvrtog razvoda, Cameron se oženio za Amis, s kojom je dobio sina i dvoje kćeri, a kasnije su postali i zakonski skrbnici prijateljice jedne od svoje kćeri. S druge strane, Amis se odlučila posvetiti obiteljskom životu, povukavši se iz svijeta glume nakon lošeg odaziva na film "Sudnji dan".

Zajedno su se posvetili okolišnim i humanitarnim inicijativama. Suzy je poznata po zagovaranju biljnoj prehrani, održivom načinu života i edukaciji, a posljednjih godina žive na Novom Zelandu gdje imaju farmu i kuću.

James Cameron i Suzy Amis - 2 Foto: Profimedia

James Cameron i Suzy Amis - 3 Foto: Profimedia

"Privlače me snažne, nezavisne žene — ali to ima i svoju manu: one su snažne i nezavisne – inherentno te ne trebaju. Srećom, oženjen sam sada snažnom nezavisnom ženom koja vjeruje da me ipak treba", izjavio je jednom prilikom Cameron, izazvavši mnoge komentare, no koliko god da je kontroverzna, ovime je dao uvid u dinamiku njihove veze: međusobno poštovanje, ravnopravnost i svijest da partnerstvo znači više od glamura i slavnih titula.

James Cameron i Suzy Amis - 3 Foto: Afp

James Cameron i Suzy Amis - 1 Foto: Afp

Njihovo pojavljivanje na premijeri trećeg nastavka "Avatara" potvrđuje da je njihova ljubav i nakon gotovo 25 godina zajedničkog života i dalje jaka, postavši primjer kako ljubav, zajednički izazovi i zajednički interesi mogu izdržati test vremena, čak i u Hollywoodu, te da se prvo trebaju proći pravi ljudi u krivo vrijeme kako bi pravi ljudi došli u pravo vrijeme.

James Cameron i Suzy Amis - 2 Foto: Afp

