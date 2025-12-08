Majka Meghan Markle živi sasvim običnim životom što dalje od holivudskog glamura

Doria Ragland snimljena je ispred svoje kuće prvi puta otkako je njezinom bivšem suprugu Thomasu Markleu amputirana noga.

Majka Meghan Markle, Doria Ragland, ovih dana je snimljena ispred svog doma u Los Angelesu dok je nosila velike košare i opremu iz kupovine. Na fotografijama koje kruže medijima Ragland je u opuštenom, svakodnevnom izdanju, s punim rukama tereta dok izlazi iz automobila i prelazi ulicu.

Za ovu ležernu obavezu odjenula je svijetlosivi kardigan preko laganog ružičastog topa, trenirku i crne gležnjače, kombinaciju koja je istovremeno udobna i praktična. Na fotografijama nosi i veliki prekriveni nosač ili košaru, kakvi se često koriste za kućne ljubimce ili veći shopping.

Doria Ragland - 4 Foto: Profimedia

Doria Ragland - 2 Foto: Profimedia

Doria Ragland - 1 Foto: Profimedia

Ovo je prvi put da Ragland vidimo u javnosti nakon nedavnih informacija o zdravstvenoj krizi njezinog bivšeg supruga Thomasa Marklea, Meghaninog oca, zbog čega su se oči javnosti ponovno okrenule prema obitelji vojvotkinje od Sussexa.

Doria Ragland - 2 Foto: Afp

Doria Ragland - 1 Foto: Afp

Doria Ragland - 3 Foto: Afp

Nekadašnjem direktoru rasvjete na televizijskim i filmskim setovima liječnici su amputirali lijevu nogu iznad koljena, a u opasnosti mu je i druga noga. Više o tome pročitajte OVDJE.

Doria inače rijetko istupa u javnosti te se obično pojavljuje samo na službenim događanjima ili obiteljskim prigodama, pa njezine svakodnevne snimke uvijek privuku pozornost.

