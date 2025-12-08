Polufinalno izdanje Martine Tomčić nije prošlo nezamijećeno, detalji ukrali svu pažnju

Martina Tomčić pohvalila se na Instagramu fotografijama snimljenima uoči polufinala Supertalenta.

Supertalent je došao u novu fazu natjecanja prvim polufinalom, u kojem su mjesto u velikom finalu izborili Anica Perić, Mario Sušinjak, Patrizio Ratto i Svebor Mihael Jelić.

Fotografijama snimljenima uoči polufinala pohvalila se članica žirija Martina Tomčić Moskaljov, odjevena u crnu haljinu i crne rukavice, koje su joj stajale savršeno. Sve je upotpunila uzdignutom kosom.

Martina Tomčić Moskaljov Foto: Instagram

Martina Tomčić - 7 Foto: Instagram

Martina Tomčić Foto: Instagram

"Nadam se da ste jednako uzbuđeni kao i ja", napisala je Martina uz fotografije na kojima je pozirala uz Fabijana Pavla Medvešeka.

Naravno, njezin izgled nije prošao neopaženo.

Davor Bilman i Martina Tomčić - 2 Foto: Instagram

Martina Tomčić - 2 Foto: Instagram

Martina Tomčić Foto: Instagram

"Predivni ste Martina svakako, ali čini mi se da ste dotjerali liniju, bravo!", "Ljubav moja kako izgledaš!", "Prelijepa ženo", "Lijep stajling. Prekrasan nakit", "Kakva diva!", "Uhh top", napisali su joj u komentarima uz mnogo emotikona.

Kako izgleda Martinin sin, pogledajte OVDJE.

