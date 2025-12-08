Naša pjevačica razbila iluzije o glamuru: "Stranci nemaju pojma tko im namješta krevete''

Pamela Ramljak na Instagramu je otkrila da sama čisti apartman koji iznajmljuje turistima putem jedne platforme.

Osim što se bavi glazbom kao pjevačica i profesorica glazbene kulture, Pamela Ramljak bavi se i ugostiteljstvom. Posljednjih mjeseci iznajmljuje apartman u središtu Zagreba, koji se nalazi na 15 minuta hoda od tržnice, katedrale, HNK-a i muzeja, a park Zrinjevac udaljen je samo 100 metara.

Četrdesetpetogodišnja pjevačica svoje pratitelje je počastila iskrenom objavom, progovorila je o "lažnom sjaju" na sceni i otkrila čime se bavi "iza kulisa". Naime, Ramljak je priznala kako sama čisti apartman koji iznajmljuje te otkrila kako se mnogi u čudu pitaju kako joj se "ne gadi" samoj ga čistiti.

"Ponekad dok čitam i slušam izjave poznatih osoba u Hrvatskoj shvatim da ja apsolutno ne pripadam toj 'eliti'. 90% vremena sam sa djecom, kuham, perem, igramo se, 99% vremena sam vani u trenirci i nenašminkana. A kad ljudi skuže da sama vodim i čistim apartman se kao čude. Kako ti se ne gadi? Ja ne znam. Posao kao bilo koji drugi, ne vidim problem. Problem je lažni sjaj", napisala je Pamela.

Apartman na platformi za najam ima ocjenu 5,0 na temelju 28 recenzija, što Pamelu čini posebno ponosnom jer mnogi ne znaju da im krevet namješta jedna pjevačica i profesorica.

"Mene je mama naučila da ako ne zagrnem rukave, nema ni satisfakcije. Zato sam posebno ponosna kad čitam recenzije stranaca koji pojma nemaju da im krevet namješta jedna pjevačica, i prof. glazbene kulture", zaključila je Pamela svoju objavu na Instagramu, na koju je prikupila mnogo pozitivnih komentara.

Time je pokazala kako se nitko ne treba sramiti nijednog posla, dokle god se obavlja časno, a rezultati se vide.

