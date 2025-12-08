Sve je uskladila: Zvijezdu Kumova bilo je nemoguće ne primijetiti na zagrebačkoj špici

Anica Kovačević, koja u popularnoj seriji "Kumovi" tumači ulogu Hrvojke Zovko, prošetala se po zagrebačkoj špici u subotu.

Prva subota u prosincu izmamila je brojna poznata lica na ulice u centru Zagreba, koja unatoč hladnoći nisu skidala osmijeh s lica.

Šetnju protekle subote nije propustila ni zvijezda serije "Kumovi" Anica Kovačević, koja se dobro zabundana uputila u Bogovićevu ulicu i na Cvjetni trg, gdje ju često vidimo.

Anica Kovačević

Anica Kovačević

Zadranka poznata po ulozi Hrvojke Zovko snimljena je u outfitu kojim je privukla mnogo pozornosti – bunda do iznad koljena u sivozelenoj nijansi i visoke tamnosive čizme ravnih potplata. Sve je upotpunila decentnim make upom, torbicom u istoj nijansi kao i bunda, šeširom i šalom, čime se savršeno uklopila u centar metropole.

Anica je jednom prilikom za IN magazin rekla kako je započela njezina ljubav prema glumi.

Anica Kovačević

Anica Kovačević

Anica Kovačević

Anica Kovačević

"'Počelo je s poezijom. Privukla me poezija, primijetila me je učiteljica u razredu i slala na Lidrana, natjecanja poezije, gdje sam pobjeđivala i tu je nekako krenulo", ispričala je Anica, koja je u Zaglave stigla krajem 2024. godine.

Anica Kovačević

Anica Kovačević

Anica Kovačević

Anica Kovačević

"Hrvojka mi je dosad najotkačeniji ženski lik. Ambiciozna, promućurna, u svemu vidi priliku. Ta ne odustaje tako lako. U mnogočemu se razlikujemo, ali nas ipak povezuje vatreni temperament", opisala je svoj lik u intervjuu za Showbuzz.hr.

Koje su tajne sa snimanja omiljenih "Kumova", pogledajte OVDJE.

