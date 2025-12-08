Sve je uskladila: Zvijezdu Kumova bilo je nemoguće ne primijetiti na zagrebačkoj špici

Anica Kovačević, koja u popularnoj seriji "Kumovi" tumači ulogu Hrvojke Zovko, prošetala se po zagrebačkoj špici u subotu.
Šetnju protekle subote nije propustila ni zvijezda serije "Kumovi" Anica Kovačević, koja se dobro zabundana uputila u Bogovićevu ulicu i na Cvjetni trg, gdje ju često vidimo.
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević - 1 Foto: Josip Moler/Cropix
Zadranka poznata po ulozi Hrvojke Zovko snimljena je u outfitu kojim je privukla mnogo pozornosti – bunda do iznad koljena u sivozelenoj nijansi i visoke tamnosive čizme ravnih potplata. Sve je upotpunila decentnim make upom, torbicom u istoj nijansi kao i bunda, šeširom i šalom, čime se savršeno uklopila u centar metropole.
Anica je jednom prilikom za IN magazin rekla kako je započela njezina ljubav prema glumi.
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
"'Počelo je s poezijom. Privukla me poezija, primijetila me je učiteljica u razredu i slala na Lidrana, natjecanja poezije, gdje sam pobjeđivala i tu je nekako krenulo", ispričala je Anica, koja je u Zaglave stigla krajem 2024. godine.
Anica Kovačević Foto: Josip Moler/Cropix
Anica Kovačević - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Anica Kovačević - 7 Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević - 6 Foto: Josip Moler / CROPIX
"Hrvojka mi je dosad najotkačeniji ženski lik. Ambiciozna, promućurna, u svemu vidi priliku. Ta ne odustaje tako lako. U mnogočemu se razlikujemo, ali nas ipak povezuje vatreni temperament", opisala je svoj lik u intervjuu za Showbuzz.hr.
