Najbolja gimnastičarka svih vremena povećala grudi i pokazala rezultat!

Simone Biles povećala je grudi i priznala da je to bila osobna odluka, a u nastavku pročitajte nešto više o njezinom životnom putu.

Najtrofejnija gimnastičarka svijeta, Simone Biles (26), ovoga je puta iznenadila ne novom medaljom, već novim izgledom.

Osvajačica čak 11 olimpijskih i 30 svjetskih medalja nedavno je prošla kroz estetsku operaciju povećanja grudi, o čemu je otvoreno progovorila.

Simone Biles - 1 Foto: Profimedia

Simone Biles - 3 Foto: Profimedia

Simone se na zahvat odlučila 16. lipnja 2025. u Houstonu, a odabrala je silikonske implantate od 310 ml, visokog profila, postavljene ispod mišića, upravo kako bi rezultati izgledali što prirodnije na njezinoj sitnoj, atletskoj građi. S visinom od 142 cm i težinom od oko 47 kg, njezina figura do sada je bila savršeno prilagođena zahtjevima gimnastike, a male grudi bile su joj zapravo prednost u sportu.

Simone Biles - 10 Foto: Profimedia

No, odluku o operaciji donijela je zbog osobnog osjećaja i samopouzdanja, bez utjecaja okoline.

Simone Biles - 7 Foto: Profimedia

"Ovo nije bilo zbog pritiska, htjela sam se sama sebi više sviđati. Na početku me bilo strah, ali sada sam oduševljena. Grudi su mi savršene", rekla je.

Simone Biles - 2 Foto: Profimedia

Iako priznaje da joj je oporavak bio teži nego što je očekivala, podršku je imala u svom suprugu koji joj je pomogao da u prvim tjednima uspori tempo.

"Bilo je bolnije nego što sam mislila, ali isplatilo se," dodala je.

Simone Biles - 5 Foto: Profimedia

Inače, Simoneu je majka Shanon ostavila još kada je bila dijete. Za Simone i njezinu sestru Adriju brigu su preuzeli djed Ronald i njegova supruga Nellie nakon što je gimnastičarka bila u udomiteljskoj obitelji. Imala je samo šest godina, a onda se s Ronaldom, Nellie i Adrijom preselila u Teksas. Shanonino dvoje najstarije djece preuzela je Ronaldova sestra, a poznato je i da je u mladosti imala problema s ovisnošću.

Simone Biles - 4 Foto: Profimedia

''Željela bih se pomiriti sa Simone, samo čekam nju i Adriju. Zamolila bih ih da mi oproste i ne osuđuju me prema mojoj prošlosti, nego da krenemo naprijed'', rekla je gimnastičarkina majka.

''Bilo je teško odreći se djece, ali morala sam to učiniti. Nisam se mogla brinuti za njih. Još uvijek sam koristila drogu i moj otac nije htio da stalno ulazim i izlazim iz njihovih života'', objasnila je.

Simone Biles - 6 Foto: Profimedia

Iako Shanon ima Simonein telefonski broj, nikad je nije nazvala. Smatra da će razgovarati kada Simone bude spremna na to, ali da bi voljela biti dio njezina života.

''Sada ima 27 godina, udana je. Voljela bih biti dio toga, ali jednostavno moram čekati nju. Ne smiješ nikoga gurati. Imam strpljenja, kad god je spremna, ja sam tu. Nisam osoba kakva sam bila'', zaključila je.

U dokumentarcu o životu Simone Biles, koji se prikazuje na Netflixu, gimnastičarka je otkrila koliko joj je važna podrška Ronalda i Nellie, a upravo njih naziva majkom i ocem.

