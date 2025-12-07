Maju Šuput iznenadio Bloomov potez koji je napravio pokraj raskošnog božićnog drvca!

Maja Šuput pokazala je kako je uz sina Blooma okitila božićno drvce prepuno plišanih medvjedića, po njegovoj želji.

Pjevačica Maja Šuput i njezin sin Bloom ponovno su oduševili Instagram pratitelje, ovoga puta u blagdanskom izdanju.

Na svom Instagram Storyju Maja je podijelila kako je izgledalo kićenje raskošnog božićnog drvca u njihovu domu, uz pomoć malenog Blooma i njegove maštovite ideje.

Naime, Bloom je poželio bor ukrašen plišanim medvjedićima. Iako netipičan, taj zahtjev nije ostao neispunjen.

"Bloom je htio teddy bear drvce pa ajmo probat...", napisala je Maja uz video koji prikazuje proces ukrašavanja.

Na snimkama se vidi raskošno okićeno drvce s mnoštvom lampica, kuglica u bordo, zlatnim i srebrnim tonovima, velikim kariranim vrpcama i, naravno, brojnim plišancima strateški raspoređenima po granama. Bloom, u šarenom kombinezonu, aktivno je sudjelovao u kićenju.

Maja je podijelila i simpatičan trenutak iz doma kada je Bloom odlučio pod božićno drvce staviti pancericu, vjerujući da će tako dobiti veći poklon od Svetog Nikole.

"Bloomi, što radiš?", upitala ga je Maja, iznenađena prizorom.

"Nosim pancericu za Svetog Nikolu zato što sutra dolazi da može staviti poklon", objasnio je Bloom.

Pjevačica mu je tada rekla: "Ali ljubavi, znaš da imamo i manjih čizmica doma", na što je on odlučno uzvratio: "Ali to su velike koje mogu stati."

"Znači, očekuješ veliki poklon, to hoćeš reći?", nastavila je Maja, a Bloom je odgovorio: "Ne, onda će stati unutra."

Na kraju se Maja nasmijala i rekla: "Baš ćemo vidjeti što je Sveti Nikola pripremio."

Snimka je ubrzo oduševila njezine pratitelje, koji često ističu koliko je Bloom šarmantan i duhovit, baš prava zvijezda majčinih društvenih mreža.

