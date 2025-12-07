Pogledajte tko je bio gost iznenađenja Saši Matiću za drugu večer u Areni Zagreb!

Arena Zagreb drugu je večer zaredom gorjela od emocija uz Sašu Matića, koji je trosatnim koncertom, punim hitova i spektakularne produkcije, oduševio tisuće fanova.

I drugu večer zaredom Arena Zagreb bila je epicentar najljepših emocija i stihova uz neponovljivog Sašu Matića koji je puna tri sata držao na nogama tisuće obožavatelja i priredio im još jedan Extra koncert godine za pamćenje.



"Dobra večer, dragi moji. Neizmjerno mi je drago što šesti put u karijeri imam koncert u zagrebačkoj Areni, osjećam se kao da je prvi. Puno mi je srce. Uvijek mi je zadovoljstvo pjevati i svirati za vas", poručio je Saša pa nastavio uz omiljeni hit "Nađi novu ljubav".

Saša Matić u Areni Zagreb - 8 Foto: Mario Poje/Extra FM



"Nije valjda da ste se svi pronašli u ovoj pjesmi, ne valja to. Tko nije našao ljubav, neka je nađe večeras. A za mene ne brinite, ja sam svoju odavno našao, a to ste vi", emotivno je poručio.

Saša Matić u Areni Zagreb - 6 Foto: Mario Poje/Extra FM

Redali su se hitovi iz Sašine bogate karijere, među kojima su "Ne zovi ne piši", "Sve bi ja i ti", "Kralj izgubljenih stvari", "Ko te ljubi ovih dana" i brojni drugi. Cjelokupni glazbeni doživljaj pratila je produkcija svjetskih razmjera - vatreni topovi, laser show, raskošni LED ekrani i animacije te LED narukvice na rukama fanova koje su stvarale magičnu atmosferu u čitavoj Areni.

Saša Matić u Areni Zagreb - 2 Foto: Mario Poje/Extra FM

Uz gromoglasni aplauz publika je pozdravila glazbenu gošću, Jovanu Pajić, koja je sa Sašom izvela hit "Ima li nade za nas" i svoju uspješnicu "Ludilo moje".

Saša Matić u Areni Zagreb - 7 Foto: Mario Poje/Extra FM

Saša Matić i Jovana Pajić - 3 Foto: Mario Poje/Extra FM

Saša Matić i Jovana Pajić - 2 Foto: Mario Poje/Extra FM

"Hvala ti, Sale, što imam ovu jedinstvenu priliku, da zajedno ostavimo jedan trag u vremenu. Počašćena sam, velika mi je čast što mogu pjevati s tobom i osjetiti ljubav svih vas večeras", poručila je Jovana.

