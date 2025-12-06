Srpski slavuj rasplakao videom posvećenim roditeljima: ''Presretan sam što su ovo dočekali...''

Peđa Jovanović zapjevao je roditeljima na koncertu pa im posvetio dirljiv opis.

Jedan od najtraženijih pjevača regije, Peđa Jovanović, dirnuo je obožavatelje posljednjim videom.

Naime, Peđa je na svom koncertu sjeo među svoje roditelje te im zapjevao pjesmu ''Nije mene dušo ubilo'', a posvetio im je i dirljiv opis.

Peđa Jovanović s roditeljima - 4 Foto: Instagram

Peđa Jovanović s roditeljima - 5 Foto: Instagram

''Nije mene majko ubilo vino rumeno...'' Sinoć, kad sam sjeo između svojih roditelja i zapjevao im, kao da se cijeli moj život skupio u taj jedan trenutak. Sve borbe, sav rad, sve radosti i svi padovi odjednom su imali smisla. Presretan sam što su moj otac i moja majka dočekali ove dane, da sjede u prvom redu, da me gledaju kako radim ono što volim najviše na svijetu. Da ih vidim ponosne, nasmijane, sretne... to je najveća nagrada koju sam ikada mogao poželjeti. Želim još mnogo godina da ih gledam u prvim redovima. Da im pjevam. Da im se zahvalim. Da im uzvratim ljubav koju su mi davali cijelog života. To je moj najveći blagoslov.''

Tko je Peđa?

Rođen je 11. siječnja 1977. u Stuttgartu, u Njemačkoj, u obitelji porijeklom iz Priboja. Odrastao je uz sestru i brata blizanca Nenada, s kojim je još kao dijete otkrio ljubav prema glazbi.

Kada su braća napunila 24 godine odlučili su se vratiti u Srbiju te su napravili prve glazbene korake kao duo ''Blizanci''.

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner podijelila izjavu svog sina: ''Ovako priča dijete rastavljenih roditelja''

''Kada smo bili u grupi ''Blizanci'', koju smo osnovali 2003. godine, on je sve pjevao, a ja sam bio prateći vokal i svirao sam. Onda se dogodio hit ''Laki''. Ljudi ga i danas znaju, čak me na ulici sretnu i kažu mi Laki. Sada je pjevam često na nastupima. Tada nam je tekstove pisala Marina Tucaković. U to vrijeme ja nikada nisam pjevao prvi glas, a grupa ''Blizanci'' se raspala 2008. godine'', rekao je jednom prilikom, piše Blic.

Peđa Jovanović Foto: ExtraFm

Od 2012. do 2017. Jovanović je bio član popularne grupe Lexington.

''To je bila divna suradnja koja je trajala pet godina, imam jako lijepe uspomene. Puno sam od njih naučio vezano za ozbiljnost posla, kako se postavlja priča, kako se organizira produkcija i puno mi je to značilo za moje koncerte koje sam poslije radio'', rekao je za Blic te otkrio da je na nagovor Bojana Vaskovića, frontmena spomenute grupe, odlučio snimiti nešto.

Veliku popularnost stekao je 2020. kada su njegove obrade kultnih regionalnih pjesama preplavile društvene mreže.

Pogledaji ovo Celebrity Našu misicu na špici su svi zaustavljali za fotografiju, nakon svjetskog izbora prava je zvijezda

Prvi samostalni album s deset pjesama, "24/7", objavio je 2023., a godinu kasnije uslijedila je "Knjiga života", s 11 novih pjesama koje potvrđuju njegov prepoznatljivi glazbeni pečat. Pjesma "24/7" ima više od 34 milijuna slušanja i brojni je parovi biraju za prvi ples, dok Peđin kanal na YouTubeu broji pola milijarde pregleda.

Peđa Jovanović Foto: PR

No njegov uspjeh nije došao preko noći. Peđa je otvoreno govorio o osobnim borbama – među njima i o problemima s alkoholom.

"Tih trenutaka ima baš mnogo, ali što ja znam, ja sam imao problem s alkoholom, to svi znaju, da mogu vratiti vrijeme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam... To je bio stadij kada sam počeo da se ne sjećam gdje sam bio i što sam radio, znam gdje sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se događalo. Ja sam se smijao ljudima koji su govorili kao da se ne sjećaju, da je to izgovor jer ih je sramota onoga što su radili, ali sam bio na jednoj svirci i ja sam se probudio kod kuće, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu se sjetiti kada i kako sam je kupio. Minimum litra viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao kćer, neću piti", rekao je Peđa u emisiji "Ami G show".

Pogledaji ovo Nekad i sad Prizori legendarnog glumca u kolicima rastužili fanove, poslije teške operacije povukao se iz glume

A upravo ta ovisnost zamalo ga je koštala braka. Naime, u braku je čak 17 godina s prekrasnom Anom Jovanović. Zajedno imaju troje djece. Više puta su prekidali i mirili se, a više o njihovoj ljubavnoj priči pisali smo OVDJE.

Peđa Jovanović, Ana Jovanović Foto: Instagram

Ranije je progovorio i o zdravstvenim problemima. Imao je operaciju ciste na glasnicama, nakon koje je dobio prepoznatljiv, pomalo promukao glas.

''Imao sam operaciju ciste i jedna glasnica mi je oštećena. Tvornički sam promukao i imam promuklu boju glasa. To je možda sreća u nesreći'', rekao je jednom prilikom za Blic.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Supruga našeg vatrenog sa sinčićima kitila bor, sviđa li vam se završni rezultat?

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Prepoznajete li bivše hrvatske misice uz Lauru Gnjatović? Četiri ljepotice zaustavile su špicu